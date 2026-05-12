Σημαντικές υστερήσεις στην τήρηση του παιδικού εμβολιαστικού προγράμματος στην Ελλάδα αναδεικνύει νέα ανάλυση, η οποία βασίστηκε σε εκτελεσμένες ηλεκτρονικές συνταγές για 400.959 παιδιά που γεννήθηκαν στη χώρα από το 2018 έως το 2022.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο Vaccine: X, δείχνουν ότι έως την ηλικία των 24 μηνών μόλις το 66,7% είχε ολοκληρώσει το συνδυαστικό σχήμα επτά βασικών εμβολίων.

Αυτό σημαίνει ότι περίπου ένα στα τρία παιδιά δεν είχε αποκτήσει την πλήρη προστασία που προβλέπει το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών για τα δύο πρώτα χρόνια ζωής.

Τη μελέτη υπογράφουν οι: Γεωργία Κουρλαμπά, Επίκουρη Καθηγήτρια Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας – Πρόληψης στο Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ, Μαρία Γκόβα, ΕΟΔΥ, Κασσιανή Μέλλου, ΕΟΔΥ, Θεανώ Γεωργακοπούλου, ΕΟΔΥ, Στυλιανή Βορρέ, ΕΟΔΥ, Δημήτριος Χατζηγεωργίου, ΕΟΔΥ, Βασιλική Παπαευαγγέλου, Γ’ Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Η γεωγραφία της πρόληψης

Η πραγματικότητα διαφοροποιείται σημαντικά από περιοχή σε περιοχή. Η Δυτική Μακεδονία κατέγραψε την υψηλότερη πλήρη συμμόρφωση με το συνδυαστικό σχήμα, φτάνοντας το 79,7%, ενώ ακολούθησε η Κρήτη με 74,9%. Οι ίδιες περιφέρειες εμφάνισαν και την βέλτιστη συνέπεια ως προς τον χρόνο χορήγησης: 56,4% και 54,5%, αντίστοιχα.

Η Θεσσαλία βρίσκεται στην 6η θέση των Περιφερειών της χώρας με ποσοστό συμμόρφωσης 67,6% και βέλτιστη συνέπεια ως προς το χρόνο χορήγησης 51,7%.

Οι αποκλίσεις αυτές, σύμφωνα με τους ερευνητές, πιθανόν αντανακλούν γεωγραφικούς και οργανωτικούς φραγμούς: δυσκολότερη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, ανεπαρκής διαθεσιμότητα προσωπικού, αποστάσεις και λοιπές ιδιαιτερότητες των νησιωτικών ή απομακρυσμένων περιοχών.

Τι δείχνει η μελέτη

Η παρούσα έρευνα αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη πανελλαδική αποτύπωση της παιδικής εμβολιαστικής εικόνας στην Ελλάδα με πραγματικά δεδομένα από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Από ό,τι φαίνεται η χώρα μας δεν αντιμετωπίζει μόνο ζήτημα συμμετοχής στα εμβόλια, αλλά κυρίως πρόβλημα ακρίβειας, συνέχειας και ισότιμης πρόσβασης.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι συγγραφείς επισημαίνουν την ανάγκη για συστηματική καταγραφή στο νέο εθνικό μητρώο εμβολιασμών, στοχευμένες παρεμβάσεις στις περιοχές με χαμηλότερες επιδόσεις και καλύτερους μηχανισμούς υπενθύμισης για δόσεις που καθυστερούν ή χάνονται.

