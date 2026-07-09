ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 33,6% στα εργατικά ατυχήματα στη Θεσσαλία το 2024 – Σημαντικά υψηλότερη από τον εθνικό μέσο όρο

Ανησυχητική αύξηση των εργατικών ατυχημάτων καταγράφηκε στη Θεσσαλία το 2024, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Η Περιφέρεια συγκαταλέγεται στις περιοχές με τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο, καθώς τα καταγεγραμμένα εργατικά ατυχήματα αυξήθηκαν κατά 33,6% σε σύγκριση με το 2023.

Ειδικότερα, στη Θεσσαλία καταγράφηκαν 370 εργατικά ατυχήματα το 2024, έναντι 277 το προηγούμενο έτος. Από αυτά, τα 237 αφορούσαν άνδρες και τα 133 γυναίκες. Παράλληλα, σημειώθηκαν δύο θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, έναν θάνατος άνδρα και μία γυναίκας, ενώ το 2023 είχε καταγραφεί ένα θανατηφόρο περιστατικό.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, τα εργατικά ατυχήματα ανήλθαν σε 5.496, παρουσιάζοντας αύξηση 12,9% σε σχέση με το 2023, όταν είχαν καταγραφεί 4.870 περιστατικά. Ωστόσο, τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα μειώθηκαν από 74 το 2023 σε 66 το 2024.

Οι περισσότεροι τραυματισμοί σημειώθηκαν σε εργαζόμενους ηλικίας 50-54 ετών και 45-49 ετών, ενώ ο κλάδος του χονδρικού και λιανικού εμπορίου συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό ατυχημάτων. Αντίθετα, οι κατασκευές παρέμειναν ο κλάδος με τα περισσότερα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα.

Η αύξηση κατά 33,6% στη Θεσσαλία είναι σημαντικά υψηλότερη από τον εθνικό μέσο όρο και κατατάσσει την Περιφέρεια μεταξύ εκείνων με τη μεγαλύτερη επιδείνωση, μετά το Βόρειο Αιγαίο (+53,5%) και την Ήπειρο (+39,5%).

Τα στοιχεία αναδεικνύουν την ανάγκη για ενίσχυση των μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, αλλά και για συστηματικότερους ελέγχους, ιδιαίτερα σε κλάδους υψηλής επικινδυνότητας.

Τα στοιχεία προέρχονται από την ετήσια Έρευνα Εργατικών Ατυχημάτων της ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2024, η οποία καταγράφει τα θανατηφόρα και μη εργατικά ατυχήματα μισθωτών και συγκρίνει τα δεδομένα με το προηγούμενο έτος.

Τάσος Πλέντζας / kosmoslarissa.gr