Ελληνική Αστυνομία: 380 προσλήψεις Ειδικών Φρουρών – το 80% μόνο με απολυτήριο λυκείου

Προκήρυξη της ΕΛΑΣ για προσλήψεις 380 ανδρών και γυναικών ως Ειδικών Φρουρών.

Από τον αριθμό των προκηρυσσομένων θέσεων, ποσοστό 80%, δηλαδή 304 θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου, (Εκκλησιαστικών, Μουσικών, Γενικών, Ενιαίων κ.λπ.), περιλαμβανομένων και των απολυτηρίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ή ισότιμο με αυτό τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με εξαίρεση εκείνους των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (Τ.Ε.Σ.), των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) και των Σχολών Ο.Α.Ε.Δ..

Το υπόλοιπο ποσοστό 20%, δηλαδή 76 θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες, που κατέχουν απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου κατά τα ανωτέρω και επιπλέον κατέχουν πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμο με αυτό τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Στην κατηγορία αυτή, ως βάση υπολογισμού της βαθμολογίας (μοριοδότησης) του/της υποψήφιου/ας λαμβάνεται ο βαθμός του πτυχίου.

Σε περίπτωση που οι θέσεις των προσλαμβανομένων με τίτλο σπουδών μιας κατηγορίας υποψηφίων δεν θα καλυφθούν, οι κενές θέσεις θα συμπληρωθούν από υποψηφίους/ες

της άλλης κατηγορίας.

Οι υποψήφιοι/ες δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μόνο για μια κατηγορία.

Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων της μίας αιτήσεων για διαφορετικές κατηγορίες, η υποβολή της τελευταίας χρονικά υποβληθείσας αίτησης συνεπάγεται αυτοδίκαια την ακύρωση κάθε προηγούμενης αίτηση

Αιτήσεις και δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας παράλληλα και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης μέχρι την ώρα 15.00 της 22-05-2026.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

Αίτηση που υποβάλλεται με τρόπο διαφορετικό από τον οριζόμενο στην παρούσα προκήρυξη, όπως ενδεικτικά με συστημένη επιστολή/ταχυδρομικώς, με ηλεκτρονικό μέσο ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, δεν γίνεται δεκτή και δεν θα λαμβάνεται υπόψη για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση καθυστέρησης χορήγησης από τις αρμόδιες Αρχές εγγράφων, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α΄)

του/ης υποψηφίου/ας ως δικαιολογητικά αυτής σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, υποβάλλεται εμπρόθεσμα η αίτηση από αυτόν/ην και χωρίς τα έγγραφα/δικαιολογητικά αυτά, πρέπει όμως, να υποβάλει εμπρόθεσμα με την αίτηση συμμετοχής, Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναφέρει την αιτία της μη υποβολής τους, ο/η δε ενδιαφερόμενος/η οφείλει να τα προσκομίσει όταν εκλείψει η αιτία της καθυστέρησης από την εκδούσα αρχή, όχι όμως πέραν του δεκαημέρου (01-06-2026) από την καταληκτική ημερομηνία (22-05-2026) υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

Πριν την προσέλευση των υποψηφίων στις Αστυνομικές Υπηρεσίες, συνιστάται η προηγούμενη τηλεφωνική τους επικοινωνία με το Αστυνομικό Τμήμα κατοικίας ή διαμονής τους στο οποίο θα υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, με σκοπό την μέγιστη δυνατή εξυπηρέτησή τους ενώ δέον είναι οι υποψήφιοι/ες να μην εξαντλήσουν την προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και να αποφύγουν την υποβολή αυτών τις τελευταίες ημέρες, για να επιτευχθεί μία όσο το δυνατόν ισομερής κατανομή τους στις Υπηρεσίες παραλαβής των αιτήσεων. Επιπλέον, θα πρέπει να έχουν εκ των προτέρων στη διάθεσή τους όλα τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής και την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών ενώπιον των αρμόδιων Αξιωματικών.

Η πρόσληψη των Ειδικών Φρουρών γίνεται με βάση τα κατωτέρω αντικειμενικά κριτήρια / ιδιότητες των υποψηφίων:

1. Το γενικό βαθμό Απολυτηρίου Λυκείου στην κατηγορία Α΄, ενώ στην κατηγορία Β΄ ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία του του Πτυχίου ΕΠΑ.Λ.

2. Το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας.

3. Την κατοχή τίτλου σπουδών δημόσιας Σ.Α.Ε.Κ.(ή πρώην Ι.Ε.Κ.) ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» ή «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας». Τίτλοι σπουδών ιδιωτικής Σ.Α.Ε.Κ. (ή πρώην Ι.Ε.Κ.) έστω και αν χαρακτηρίζονται ισότιμοι, δεν λαμβάνονται υπόψη.

4. Την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων μέχρι την απόλυσή τους ως έφεδροι Αξιωματικοί ή σε ειδικές δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά ή την ολοκλήρωση της αρχικώς αναληφθείσας υποχρεωτικής θητείας ως Ε.Π.Υ. ή ως ΕΠ.ΟΠ. στις Ένοπλες, με την επισήμανση, να μην έχουν αφαιρεθεί οι ειδικότητες/ιδιότητες αυτές για οποιονδήποτε λόγο με πράξη τις αρμόδιας στρατιωτικής αρχής.

5. Την κατοχή άδειας οδήγησης μοτοσικλέτας, μοτοποδηλάτου ή αυτοκινήτου.

6. Αν είναι τέκνο προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που δολοφονήθηκε ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού.

7. Αν είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας.

8. Η κατοχή οποιουδήποτε πτυχίου ή διπλώματος οποιουδήποτε Τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), ανεξαρτήτως ειδικότητας ή ισότιμου τίτλου σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Η προκήρυξη

