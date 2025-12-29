“Εμπειρίες από τη ζωή των Αστροναυτών” – Εκδήλωση με ομιλητή τον Λαρισαίο γιατρό των διαστημικών αποστολών

Μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στο Διάστημα και τις εμπειρίες ζωής των αστροναυτών διοργανώνει ο Δήμος Λαρισαίων, η Αντιδημαρχία Παιδείας και Αθλητισμού και η Διεύθυνση Παιδείας του Δήμου Λαρισαίων, σε συνεργασία με τον Αστρονομικό Παρατηρησιακό Όμιλο Λάρισας (Α-ΠΟΛΑΡΙΣ) και το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ), με θέμα: “Εμπειρίες από τη ζωή των Αστροναυτών”, την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, στις 7.00 μ.μ., στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο συντοπίτης μας κος Αδριανός Γολέμης, ιατρός Διαστημικών Αποστολών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA), ο οποίος παρακολουθεί την υγεία των Ευρωπαίων αστροναυτών και έχει συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής νέων μελών των διαστημικών αποστολών.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του, ο προσκεκλημένος επιστήμονας θα μιλήσει για τις μοναδικές εμπειρίες των αστροναυτών, τις προκλήσεις της ζωής και της εργασίας στο Διάστημα, καθώς και τη σημασία των διαστημικών αποστολών για την καθημερινότητά μας στη Γη. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει και σε ανάλογες ακραίες συνθήκες απομόνωσης, όπως αυτές που βιώνουν οι ερευνητές στην Ανταρκτική.

Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να θέσει ερωτήματα και να συνομιλήσει με τον ομιλητή, ο οποίος, παρά τις αυξημένες επαγγελματικές του υποχρεώσεις στο εξωτερικό, διατηρεί στενή σχέση με την πόλη μας.

Ο κ. Αδριανός Γολέμης είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Διαστήματος του Στρασβούργου. Έχει εργαστεί στην Ανταρκτική και στο Γαλλικό Ινστιτούτο Διαστημικής Ιατρικής και Φυσιολογίας (MEDES), ενώ από το 2018 υπηρετεί στην ESA, όπου σήμερα κατέχει τη θέση του Επικεφαλής Ιατρού Αποστολών.

Παράλληλα, δραστηριοποιείται ενεργά στη διάχυση της επιστημονικής γνώσης στο ευρύ κοινό. Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη για το κοινό.