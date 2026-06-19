Εμπορική αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε πάνω στη διάβαση της οδού Βόλου – Μεταμεσονύκτιο μποτιλιάρισμα στις γραμμές

Αναστάτωση προκλήθηκε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, στη Λάρισα, όταν εμπορική αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε προσωρινά πάνω στη φυλασσόμενη σιδηροδρομική διάβαση της οδού Βόλου (φωτογραφία).

Όπως γράφει το tinealarissa.gr., το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 00:35, τη στιγμή που το τρένο, αποτελούμενο από μεγάλο αριθμό βαγονιών, διέσχιζε τη διάβαση. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, η αμαξοστοιχία σταμάτησε την πορεία της, με αποτέλεσμα οι μπάρες να παραμείνουν κατεβασμένες και η κυκλοφορία των οχημάτων να διακοπεί.

Αρχικά στο σημείο βρίσκονταν λίγα οχήματα, ωστόσο όσο περνούσαν τα λεπτά σχηματιζόταν ολοένα και μεγαλύτερη ουρά. Η καθυστέρηση προκάλεσε εκνευρισμό στους οδηγούς, οι οποίοι αγνοούσαν τον λόγο της ακινητοποίησης αλλά και το χρονικό διάστημα που θα απαιτούνταν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών, έπειτα από περίπου πέντε λεπτά η εμπορική αμαξοστοιχία ξεκίνησε εκ νέου την πορεία της, οι μπάρες άνοιξαν και η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε, δίνοντας τέλος στην ταλαιπωρία των οδηγών που βρέθηκαν εκείνη την ώρα στο σημείο.

kosmoslarissa.gr (με ππληροφορίες απο tinealarissa.gr)