Ενδιαφέρον για την αγορά της ΠΑΕ ΑΕΛ από τον Λαρισαίο εφοπλιστή Ζήση Στυλιανό

Νέα δεδομένα προκύπτουν για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΑΕΛ, καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Ελευθερία (Σωτήρης Κέλλας), ο εφοπλιστής Ζήσης Στυλιανός εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο εμπλοκής του στην ομάδα. Σύμφωνα με την εφημερίδα ο εφοπλιστής δεν προτίθεται επί του παρόντος να εκδηλώσει επίσημα το ενδιαφέρον του με την κατάθεση οικονομικής πρότασης, η οποία πάντως θα διαμορφωθεί εφόσον πρώτα εξεταστούν όλα τα οικονομικά δεδομένα. Ανακοινώσεις ωστόσο, σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στον ίδιο, θα υπάρξουν μετά τις διαπραγματεύσεις με την σημερινή ιδιοκτησία.

Ο Ζήσης Στυλιανός είναι επιχειρηματίας και πλοιοκτήτης με καταγωγή από τη Λάρισα. Γεννήθηκε στον Καναδά και επέστρεψε με την οικογένειά του στη Λάρισα σε νεαρή ηλικία, όπου ολοκλήρωσε τη σχολική του εκπαίδευση. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και στη συνέχεια εξειδικεύτηκε στη ναυτιλία στο Ηνωμένο Βασίλειο, επιλέγοντας έναν επαγγελματικό δρόμο μακριά από την οικογενειακή του παράδοση.

Ξεκίνησε την καριέρα του ως μεσίτης αγοραπωλησιών πλοίων (ship broker) και στη συνέχεια δραστηριοποιήθηκε ως πλοιοκτήτης, αποκτώντας κάποια φορτηγά πλοία ξηρού φορτίου που δραστηριοποιούνται στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές. Τα πλοία του μεταφέρουν προϊόντα όπως σιτηρά, μέταλλα, λιπάσματα και πρώτες ύλες σε αγορές όλου του κόσμου.

Παρά τη διεθνή του δραστηριότητα, διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Λάρισα και τη Θεσσαλία, προβάλλοντας συχνά την ιδιαίτερη καταγωγή του ως ενός ανθρώπου που ξεκίνησε από την «καρδιά του κάμπου» και κατάφερε να σταθεί στον απαιτητικό χώρο της παγκόσμιας ναυτιλίας.



Γενική συνέλευση



Έκτακτη γενική συνέλευση πραγματοποιεί η ΠΑΕ ΑΕΛ τη Δευτέρα 6, Ιουλίου και ώρα 18:00, στα γραφεία της επί της οδού Σκαρλάτου Σούτσου 3, με κυρίαρχο θέμα την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στη συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε μέρες νωρίτερα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα.

Τάσος Πλέντζας, kosmoslarissa.gr