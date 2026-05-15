Ενδιαφέρον Ντελόπουλου και ομάδας επιχειρηματιών για εξαγορά της ΠΑΕ ΑΕΛ

Νέα δεδομένα φαίνεται πως διαμορφώνονται γύρω από το διοικητικό μέλλον της ΑΕΛ, μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις του ιδιοκτήτη του Απόλλων Λάρισας Ζήση Ντελόπουλου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Tsoumbox» με τον Χρήστο Τσούμαρη (Campos FM 97,8), ο Λαρισαίος επιχειρηματίας αποκάλυψε ότι υπάρχει πρόθεση ενεργής συμμετοχής του στα διοικητικά της ΑΕΛ, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχήματος επιχειρηματιών της πόλης που – όπως ανέφερε – μοιράζονται την ίδια αγωνία για την επόμενη ημέρα του συλλόγου.

Ο κ. Ντελόπουλος εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα υπάρξει λύση για την ομάδα, υπογραμμίζοντας πως η συγκεκριμένη ομάδα παραγόντων δεν πρόκειται να επιτρέψει να οδηγηθεί η ΑΕΛ σε αδιέξοδο. «Θα υπάρξει επόμενη ημέρα για την ΑΕΛ», σημείωσε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο εξελίξεων το επόμενο διάστημα.

Στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε ακόμη στη δυναμική παρουσία του κόσμου της ομάδας, αλλά και στα ζητήματα που αφορούν την αναδιάρθρωση των κατηγοριών, ενώ έκανε ειδική μνεία και στην οικογένεια Νταβέλη, η οποία βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο της διοικητικής πορείας της ΠΑΕ.

Οι δηλώσεις έρχονται σε μια περίοδο έντονης φημολογίας γύρω από το μέλλον της ΑΕΛ, με το ενδιαφέρον των φιλάθλων να παραμένει στραμμένο στις επόμενες κινήσεις που θα καθορίσουν τη διοικητική και αγωνιστική πορεία της ιστορικής ομάδας της Λάρισας.

