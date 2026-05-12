Ενημερωτική εκδήλωση μετά …μουσικής στη Γωνιά Ανακύκλωσης της Νέας Πολιτείας

Ένα δυνατό μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος και την ένταξη της ανακύκλωσης στην καθημερινότητα των πολιτών έστειλαν οι μαθήτριες και μαθητές σχολείων της Λάρισας, από τη Γωνιά Ανακύκλωσης στη Νέα Πολιτεία, έξω από το Μουσικό Σχολείο, επί της οδού Τ. Λειβαδίτη.

Σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση-γιορτή, που διοργανώθηκε με την ευθύνη των Αντιδημαρχιών Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και Παιδείας, το φωνητικό σύνολο MusicArte του Μουσικού Σχολείου (Γυμνασίου) Λάρισας μετέδωσε μηνύματα για την ενίσχυση της κουλτούρας ανακύκλωσης, παρουσία των μαθητριών και μαθητών του 15ου Γυμνασίου και του 14ου Γενικού Λυκείου. Παράλληλα, κάτοικοι της περιοχής είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά για τη λειτουργία του συστήματος διαλογής στην πηγή, καθώς και για τη διαδικασία προμήθειας της Κάρτας Ανακύκλωσης, από την αρμόδια Υπηρεσία.

Να σημειωθεί ότι την ενημέρωση για τη Γωνιά Ανακύκλωσης έκαναν τα στελέχη της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης, υπό την ευθύνη της Προϊσταμένης, κ.Ελένης Χαυτίκη, παρουσία των Αντιδημάρχων Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, κ.Δημήτρη Λεωνιδάκη και Παιδείας, κ.Χρήστου Αγορίτσα.

«Στόχος μας είναι η άμεση επικοινωνία με τη μαθητική κοινότητα, ώστε να αλλάξει η κουλτούρα ως προς τη διαχείριση των απορριμμάτων. Με τη συμμετοχή της μαθητικής κοινότητας, μπορούμε να κάνουμε ακόμη πιο ουσιαστικά βήματα προς την ενίσχυση της ανακύκλωσης», σημείωσε ο κ. Λεωνιδάκης.

«Με μεγάλη χαρά συμμετέχουμε στη σημερινή δράση. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούμε να ευαισθητοποιούμε τις νέες και τους νέους μας, να ενισχύουμε την περιβαλλοντική συνείδηση και να στρέφουμε τη νεολαία μας σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και του δημόσιου χώρου», τόνισε από την πλευρά του ο κ. Αγορίτσας.

Σε λειτουργία 9 Γωνιές Ανακύκλωσης

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για την 4η Γωνιά Ανακύκλωσης που ενεργοποιείται, από τις συνολικά εννέα που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος Λαρισαίων, η οποία βρίσκεται επί της οδού Τ. Λειβαδίτη, έξω ακριβώς από το σχολικό συγκρότημα του Μουσικού Σχολείου Λάρισας.

Το προηγούμενο διάστημα έχουν τεθεί σε λειτουργία οι Γωνιές Ανακύκλωσης στη Φιλιππούπολη (πλατεία Ανατολικής Ρωμυλίας), στην περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού (πάρκο Μπουκουβάλα) και στα Ηπειρώτικα (πλατεία Ανδρέα & Άννας Κουτσίνα).

Να σημειωθεί ότι η σημερινή μέρα σηματοδοτεί και την έναρξη λειτουργίας και στις υπόλοιπες πέντε Γωνιές Ανακύκλωσης, που βρίσκονται στα εξής σημεία:

Συνοικία Αβέρωφ , στην πλατεία Αλησμόνητων Πατρίδων , επί της οδού Λευκίππου

, στην , επί της οδού Λευκίππου Συνοικία Αγίου Γεωργίου , στην πλατεία Μίκη Θεοδωράκη , επί της οδού Νικόπολης

, στην , επί της οδού Νικόπολης Συνοικία Αμπελοκήπων , στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου , επί της οδού Ρόδου

, στην , επί της οδού Ρόδου Συνοικία Λιβαδακίου , στην πλατεία Ειρήνης , επί της οδού Κουντουριώτη

, στην , επί της οδού Κουντουριώτη Στη Γιάννουλη, στην πλατεία Μικρασιατών, επί της οδού Βενιζέλου

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης & Καθαριότητας, οι κάτοικοι των περιοχών αυτών θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη λειτουργία των Γωνιών τις προσεχείς ημέρες. Μπορούν, ωστόσο, από αύριο να προσέρχονται στην Υπηρεσία Καθαριότητας για να προμηθευτούν την έξυπνη Κάρτα Ανακύκλωσης.

Για την έξυπνη Κάρτα Ανακύκλωσης, οι πολίτες μπορούν να κάνουν αίτηση στα γραφεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Ρούσβελτ & Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α’, 2ος όροφος. Για πληροφορίες σχετικά με την αίτηση και τα δικαιολογητικά, μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 2410680229, 2410680225 και στο email: gonies@larissa.gov.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη Δικτυακή Πύλη του Δήμου Λαρισαίων:

https://www.larissa.gov.gr/dimotis/kathariotita-anakyklosi/gonies-anakyklosis/