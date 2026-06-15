Ενιαίο θεσσαλικό μέτωπο για τη θεσμική θωράκιση των Κέντρων Πρόληψης με πρωτοβουλία της Περιφέρειας

Πρωτοβουλία για την συγκρότηση ενιαίου μετώπου προκειμένου να εξασφαλιστεί η λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης και μετά το 2027, αλλά και να εκφραστεί η στήριξη στο πολύτιμο έργο των εργαζομένων σε αυτά, έλαβε η Περιφερειακή Αρχή.

Ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας συγκάλεσε σήμερα Δευτέρα ευρεία συνάντηση φορέων με θέμα «τη θεσμική θωράκιση και την περαιτέρω ανάπτυξη των Κέντρων Πρόληψης της Περιφέρειας Θεσσαλίας αλλά και του Εργαστηρίου Ζωής του Κέντρου Λάρισας» στην οποία υπήρξε μαζική ανταπόκριση τοπικών φορέων, ενώ μετά το πέρας αυτής εγκρίθηκε η εισήγηση του Περιφερειάρχη, η οποία και απεστάλη στα αρμόδια υπουργεία Υγείας και Εσωτερικών.

Δημ. Κουρέτας

Μετά το καλωσόρισμα της ΑντιπεριφερειάρχηΠΕ Λάρισας Μαρίας Γαλλιού, η οποία αναφέρθηκε στη σκοπιμότητα της σύσκεψης και στα επόμενα βήματα που σχεδιάζει η Περιφερειακή Αρχή, ο Δημήτρης Κουρέτας έθεσε το θεσμικό πλαίσιο της διεκδίκησης, τονίζοντας ότι η περιφερειακή διοίκηση Θεσσαλίας έχει αποδείξει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει μεγάλες προκλήσεις, συνεργατικά, με σχεδιασμό στη βάση της συνέπειας, συνέχειας και σοβαρότητας.

Οφείλουμε λοιπόν σήμερα από εδώ να συγκροτήσουμε ένα θεσμικό μέτωπο στήριξης της λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης της Θεσσαλίας με την παρούσα μορφή και στη συνέχεια να διεκδικήσουμε το πλαίσιο των αιτημάτων μας που είναι:

1. Ζητάμε από την Κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στη θεσμική κατοχύρωση της συνέχισης της λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης μετά το 2027, διασφαλίζοντας τη διοικητική τους συνέχεια.

2. Καλούμε τα συναρμόδια Υπουργεία (Υπουργείο Υγείας, Εσωτερικών και ΕΟΠΑΕ) να εξασφαλίσουν πολυετές και σταθερό πλαίσιο χρηματοδότησης, το οποίο θα επιτρέπει τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό δράσεων και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

3. Διεκδικούμε την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας, ώστε να διαφυλαχθεί η συσσωρευμένη τεχνογνωσία και η ποιότητα των παρεμβάσεων.

4. Προτείνουμε τη δημιουργία ενός σύγχρονου εθνικού πλαισίου αξιολόγησης και μέτρησης της αποτελεσματικότητας των δράσεων πρόληψης, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα καλής διακυβέρνησης και λογοδοσίας.

5. Καλούμε το Υπουργείο Υγείας να ανοίξει άμεσα ουσιαστικό θεσμικό διάλογο με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την επιστημονική κοινότητα και τους εργαζόμενους, με στόχο τη συνδιαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου πρόληψης για την επόμενη δεκαετία.

Διαβεβαίωσε δε ότι η Περιφέρεια θα συνεχίσει να εξασφαλίζει σταθερή και επαρκή χρηματοδότηση για την στήριξη και τη συνέχιση των προγραμμάτων του Εργαστηρίου Ζωής του Κέντρου Πρόληψης της Π.Ε. Λάρισας καθώς και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού τους ως αυτονόητη υποχρέωση απέναντι σε μια κοινωνία που επενδύει στην πρόληψη.

Κατέληξε λέγοντας: Οι κοινωνίες δεν κρίνονται μόνο από τα νοσοκομεία που χτίζονται όταν εμφανιστεί το πρόβλημα. Κρίνονται και από τους θεσμούς που ελαχιστοποιούν τις πιθανότητες εμφάνισης του. Και τα Κέντρα Πρόληψης είναι ένας τέτοιος θεσμός».

Οι φορείς

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και επίτιμηπρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης Λάρισας ΕυαγγελίαΛιακούλη άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για την απαξίωση των Κέντρων, ενώ αναφέρθηκε και στο σημαντικό έργο του Εργαστηρίου Ζωής το οποίο και βραβεύθηκε διεθνώς.

Ο περιφερειακός σύμβουλος, πρώην πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης και μέλος του ΔΣ ΒασίληςΠινακάςαναφέρθηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο του ΕΟΠΑΕ Θανάση Θεοχάρη και στο ραντεβού που κλείστηκε για την ερχόμενη Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο οποίο θα υπάρξει ουσιαστική συζήτηση για το μέλλον των Κέντρων Πρόληψης.

Στις τοποθετήσεις τους συνεχάρησαν τον Περιφερειάρχη για την πρωτοβουλία του και δήλωσαν την συμπαράσταση τους στις ενέργειες που θα ακολουθήσουν ο πρώην Υπουργός και Βουλευτής ΝΔ Χρήστος Κέλλας (εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς το μέλλον των Κέντρων), οι Δήμαρχοι Λάρισας Θ. Μαμάκος, Αγιάς Αντ. Γκουντάρας, Τεμπών Γ. Μανώλης και οι αντιδήμαρχοι Φαρσάλων, Αλμυρού, Ελασσόνας, Παλαμά και Κιλελέρ, όπως και ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Λαρίσης, ο πατέρας Ραφαήλ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε οι παρεμβάσεις του προέδρου του Πανελλήνιου Δικτύου Κέντρων Πρόληψης Ευθύμη Ζιγκερίδη, της προέδρου του Κέντρου Πρόληψης Λάρισας Αναστασίας Κουτσογιαννούλη, της επιστημονικής υπεύθυνης του Κέντρου και εκπροσώπου των εργαζομένων Ειρήνης Κουφάκη, εκπροσώπου του Κέντρου Πρόληψης Καρδίτσας, του δημοτικού συμβούλου, μέλους του ΔΣ του Κέντρου Πρόληψης Δημήτρη Δεληγιάννη και του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισαςκαι μέλους του ΔΣ του Κέντρου, Τρύφωνα Τσάτσαρου.