Ενισχύεται με μόνιμο προσωπικό το ΕΚΑΒ Λάρισας – Έρχονται 18 προσλήψεις υπαλλήλων

Στις αρχές του 2027 θα αρχίσει η παραλαβή 255 ασθενοφόρων που θα ενταχθούν στον στόλο του ΕΚΑΒ όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας, Aδωνις Γεωργιάδης απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ, Βασίλη Μεταξά, για το ΕΚΑΒ Βόλου.

«Ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ τώρα είναι πολύ μικρότερος από ό,τι ήταν πριν από δέκα χρόνια και μέσα στο 2026 και αρχές του 2027 αρχίζει η παραλαβή πια των 255 νέων ασθενοφόρων που παίρνουμε μέσω του υπουργείου Πολιτικής Προστασίας», είπε ο υπουργός Υγείας και σημείωσε: «Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός νέων ασθενοφόρων που θα έχει πάρει ποτέ το ΕΚΑΒ. Σε λίγους μήνες, αρχές του 2027 θα γίνει η παραλαβή, αλλά μέχρι του χρόνου τέτοια εποχή, το ΕΚΑΒ θα έχει πραγματικά πάρα πολύ νέο στόλο, αλλά και σήμερα που μιλάμε, ο μέσος όρος ηλικίας είναι πολύ μικρός».

Ο βουλευτής του ΚΚΕ, Β. Μεταξάς, αναφέρθηκε σε περιστατικό που συνέβη πριν από λίγες ημέρες, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, την ώρα που εκτελούσε διακομιδή 12χρονου παιδιού προς την Αθήνα, τυλίχθηκε στις φλόγες κατά την κίνηση του στην Εθνική Οδό.

Την τραγωδία απέτρεψε η αντίδραση του πληρώματος. Με αφορμή λοιπόν το περιστατικό αυτό, ο κ. Μεταξάς είπε ότι δεν είναι μεμονωμένο, έχουν υπάρξει και άλλα τέτοια περιστατικά στη Μαγνησία και είναι αποτέλεσμα της «εγκληματικής πολιτικής» της κυβέρνησης στον τομέα της Υγείας. Ο βουλευτής έθεσε και το ζήτημα των ελλείψεων της δυναμικότητας του ΕΚΑΒ.

Ο κ. Γεωργιάδης ενημέρωσε τον βουλευτή για τις διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την πρόσληψη 258 υπαλλήλων κλάδου ΔΕ πληρωμάτων ασθενοφόρων, εκ των οποίων τέσσερις θα ενισχύσουν το ΕΚΑΒ Βόλου και δεκαοκτώ τους τομείς του παραρτήματος του ΕΚΑΒ Λάρισας. «Δεν θυμάμαι ποτέ στο παρελθόν να έχουν προκηρυχθεί ταυτόχρονα τόσες θέσεις μονίμου προσωπικού στο ΕΚΑΒ. Επικουρικές θέσεις έχουμε ανοίξει περίπου εξακόσιες και διακόσιες πενήντα οκτώ έχουμε προκηρύξει μόνιμες. Δεν αδιαφορούμε για το ΕΚΑΒ», διαβεβαίωσε ο υπουργός Υγείας.

