Ενισχύεται ο εξοπλισμός καθαριότητας του Δ. Λαρισαίων – Διαγωνισμός για την προμήθεια σαρώθρου ύψους 297.000 €

Σε μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια σαρώθρου, χωρητικότητας τουλάχιστον 4m3, προχωράει ο Δήμος Λαρισαίων.

Το μηχάνημα, το οποίο θα λειτουργεί με σύστημα μηχανικής – αναρροφητικής σάρωσης, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τον εξοπλισμό καθαριότητας που διαθέτει ο Δήμος δίνοντας έμφαση σε δρόμους και πλατείες της πόλης.

Η αξία του υπολογίζεται να ανέλθει σε 297.600 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών από τον Δήμο Λαρισαίων είναι η 15 Μαΐου 2026.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr

*H φωτογραφία είναι αρχείου