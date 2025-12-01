Ενισχύουν το μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες – Στόχος να ξεπεράσουν τα 1.000 τρακτέρ

Συνεδριάζουν οι αγρότες στον κόμβο της Νίκαιας, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος τους είναι τις επόμενες ημέρες να ενισχύσουν το μπλόκο και να ξεπεράσουν τα 1.000 τρακτέρ στο σημείο.

Θα εκτιμήσουν την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής με τα εκατοντάδες τρακτέρ που βρίσκονται σε κεντρικούς κόμβους σε όλη την Ελλάδα, αλλά θα καθορίσουν και τις επόμενες κινήσεις τους οι οποίες θα είναι σε συντονισμό με τους υπόλοιπους αγρότες που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις στην υπόλοιπη χώρα.

Οι αγρότες έβγαλαν τα τρακτέρ στους δρόμους, ζητώντας λύσεις για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές διάθεσης, καθώς και την έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων.

Την ίδια ώρα, μεγάλη είναι και η κινητοποίηση των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των μελισσοκόμων του Νομού Καρδίτσας. Για πρώτη φορά οι αγρότες απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας με τα αγροτικά τους μηχανήματα.

Αποκλεισμένος παραμένει ο αυτοκινητόδρομος Ε65 και σε ισχύ παραμένει απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στις εισόδους – εξόδους, αμφίπλευρα, του ανισόπεδου κόμβου Καρδίτσας του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65, καθώς και στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως και 97,3 χ/θ (Α/Κ Προαστίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από protothema.gr)