Εντατικοί έλεγχοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε μονάδες ανακύκλωσης μετά την πυρκαγιά στο Ομορφοχώρι

Στην εντατικοποίηση των ελέγχων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Θεσσαλίας προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας, με στόχο να διαπιστωθεί αν οι μονάδες ανακύκλωσης αλλά και άλλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις λειτουργούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων έχουν αδειοδοτηθεί.

Οι έλεγχοι ξεκίνησαν ήδη από χθες, μετά και την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι Λάρισας, με τις υπηρεσίες και τα ειδικά συνεργεία της Περιφέρειας να πραγματοποιούν αυτοψίες στις εγκαταστάσεις.

«Θέλουμε να έχουμε μια σαφή εικόνα και αυτό γίνεται μέσα σε δύο ημέρες, για τις υπάρχουσες βιομηχανικές μονάδες της Θεσσαλίας. Για τις υποχρεώσεις που οφείλουν να τηρούν, οι οποίες απορρέουν από το πλαίσιο αδειοδότησής τους», ανέφερε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας.

Αναφερόμενος στην πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, ο κ. Κουρέτας υπογράμμισε ότι, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα και τις μετρήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, η επιβάρυνση του περιβάλλοντος δεν ξεπέρασε ανησυχητικά επίπεδα.

«Φανταστείτε ότι μέσα στην πόλη είχαμε το πρωί του Σαββάτου μια ποσότητα από PM2.5 γύρω στις 25-30, όταν τις βαριές και τις δύσκολες ημέρες του χειμώνα έχουμε πάνω από 50 για αρκετές ώρες. Επομένως δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν ανησυχητικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η αντιμετώπιση της πυρκαγιάς από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ήταν υποδειγματική, ενώ η Περιφέρεια συνέδραμε με μηχανήματα έργου για την καλύτερη διαχείριση του περιστατικού.

Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης, ενεργοποιήθηκε άμεσα ο μηχανισμός της Περιφέρειας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ τοποθετήθηκαν φορητοί μετρητές για την καταγραφή της ποιότητας του αέρα.

Παράλληλα, τέθηκαν σε λειτουργία και οι τρεις σταθεροί σταθμοί μέτρησης που διαθέτει η Λάρισα, ώστε να υπάρχει συνεχής εικόνα για την πορεία των μικροσωματιδίων.

«Ήταν σε ταυτόχρονη λειτουργία και οι τρεις σταθμοί που έχουμε στη Λάρισα, οι σταθεροί, οπότε παρακολουθούσαμε όλη την κίνηση των μικροσωματιδίων», σημείωσε ο κ. Κουρέτας.

Όπως εξήγησε, η κατεύθυνση του βόρειου – βορειοδυτικού ανέμου είχε ως αποτέλεσμα ο καπνός να κινηθεί προς την περιοχή της Ελασσόνας και της Κατερίνης, περιορίζοντας την επιβάρυνση προς την πόλη της Λάρισας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον μηχανισμό ενημέρωσης και αντιμετώπισης αντίστοιχων περιστατικών, ο οποίος δημιουργήθηκε επί της σημερινής διοίκησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ο μηχανισμός προβλέπει ότι όταν οι σταθμοί μέτρησης καταγράψουν πιθανότητα ρύπανσης του αέρα, του εδάφους, των υδάτων ή καύσης επικίνδυνων υλικών, ενημερώνονται άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες Περιβάλλοντος.

Στη συνέχεια εξετάζεται η ενεργοποίηση του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.), ενώ η είσοδος σε πιθανώς επικίνδυνες περιοχές πραγματοποιείται μόνο μετά από έγκριση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή της αρμόδιας επιχειρησιακής αρχής.

Το Κ.Ε.Π.ΠΕ. και οι υπηρεσίες Περιβάλλοντος καθορίζουν τα σημεία ελέγχου, το είδος των δειγμάτων που απαιτούνται και τη διαδικασία ανάλυσης των αποτελεσμάτων.

Τα δεδομένα που προκύπτουν αξιοποιούνται για τη λήψη μέτρων προστασίας τόσο του πληθυσμού όσο και του περιβάλλοντος.

Παράλληλα, υπάρχει συνεχής επικοινωνία και συντονισμός με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και όλους τους εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς, ενώ καταγράφονται τα αιτήματα συνδρομής, τα διαθέσιμα μέσα, οι ενέργειες που πραγματοποιούνται και οι αποφάσεις που λαμβάνονται, με ταυτόχρονη ενημέρωση του Περιφερειάρχη και των Αντιπεριφερειαρχών.

kosmoslarissa.gr (από το δελτίο Τύπου της Περιφέρειας Θεσσαλίας)