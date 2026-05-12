Εντοπίστηκαν σώοι οι δυο ορειβάτες στον Όλυμπο – εντοπίστηκαν σε δύσβατη περιοχή του βουνού

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια των δύο νεαρών ορειβατών που αγνοούνταν στον Όλυμπο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών και αγωνία στους οικείους τους.

Οι δύο νεαροί εντοπίστηκαν στη θέση Γκόλνα, σε δύσβατη περιοχή του βουνού, έπειτα από πολύωρες έρευνες σωστικών συνεργείων και εθελοντών που συμμετείχαν στην επιχείρηση εντοπισμού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι ορειβάτες είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους κατά τη διάρκεια της διαδρομής, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να επιστρέψουν στο προκαθορισμένο σημείο και να σημάνει συναγερμός στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στις έρευνες συμμετείχαν στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της ΕΜΑΚ, μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης καθώς και έμπειροι ορειβάτες και εθελοντές που γνωρίζουν καλά την περιοχή του Ολύμπου.

Η επιχείρηση εξελίχθηκε κάτω από δύσκολες συνθήκες λόγω της μορφολογίας του εδάφους και της περιορισμένης ορατότητας σε ορισμένα σημεία, ωστόσο οι διασώστες κατάφεραν τελικά να προσεγγίσουν τους δύο νεαρούς στη θέση Γκόλνα.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι καλά στην υγεία τους, αν και εμφανώς καταβεβλημένοι από την πολύωρη παραμονή στο βουνό.

Η είδηση του εντοπισμού τους σκόρπισε ανακούφιση τόσο στις οικογένειές τους όσο και στους ανθρώπους που συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης, η οποία κράτησε αρκετές ώρες στον ορεινό όγκο του Ολύμπου.

Ο Όλυμπος, ιδιαίτερα τους ανοιξιάτικους και θερινούς μήνες, προσελκύει μεγάλο αριθμό ορειβατών και περιπατητών, με τις αρχές να υπενθυμίζουν συχνά την ανάγκη σωστής προετοιμασίας, ενημέρωσης για τις καιρικές συνθήκες και επιλογής ασφαλών διαδρομών.

