Εξαντλούνται με ταχείς ρυθμούς τα ντόπια αρνιά – Ελλείψεις στη Θεσσαλία

Μουδιασμένοι εμφανίζονται φέτος οι κτηνοτρόφοι, καθώς η πασχαλινή περίοδος τούς βρίσκει αντιμέτωπους με ένα εκρηκτικό μείγμα: Το ήδη επιβαρυμένο κλίμα στην κτηνοτροφία, την ακρίβεια που πιέζει κάθε στάδιο της παραγωγής και τις επιπτώσεις του πολέμου που έχουν εκτοξεύσει το κόστος ζωοτροφών και ενέργειας.

Επίσης, από την άλλη πλευρά οι καταναλωτές βλέπουν την τιμή του κρέατος να «σκαρφαλώνει» και τις ποσότητες του εγχώριου προϊόντος να εξαντλούνται με γρήγορους ρυθμούς.

Θεσσαλία: Πρωτοφανής έλλειψη αμνοεριφίων

Σε αναζήτηση ντόπιων αμνοεριφίων βρίσκει τους Θεσσαλούς η Μεγάλη Εβδομάδα, καθώς η συνδυαστική επίδραση των φυσικών καταστροφών, των ζωονόσων και των εξαγωγών έφερε μια πρωτοφανή έλλειψη αμνοεριφίων, με αποτέλεσμα να πιέσει και τις τιμές για τον καταναλωτή προς τα πάνω.

Η τιμή για τον κτηνοτρόφο κυμάνθηκε περί τα 12 ευρώ/κιλό, ενώ οι καταναλωτές που παραδοσιακά αναζητούν αρνιά περίπου 12 κιλών για το πασχαλινό τραπέζι, το πλήρωσαν γύρω στα 18 ευρώ/κιλό.

Η δραματική μείωση του ζωικού κεφαλαίου αποδίδεται κυρίως στις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Daniel, η οποία αποδεκάτισε τα κοπάδια της Θεσσαλίας, αλλά και στις πρόσφατες ζωονόσους, που έπληξαν την κτηνοτροφία.

Παράλληλα, οι αυξημένες εξαγωγές προς το εξωτερικό για το Καθολικό Πάσχα περιόρισαν ακόμη περισσότερο τα διαθέσιμα αποθέματα, ενώ οι εισαγωγές –κυρίως από τη Ρουμανία– δεν έχουν φτάσει ακόμη στα κρεοπωλεία.

Πάσχα χωρίς… μαγειρίτσα και κοκορέτσι

Μια ιδιαίτερα δυσμενής εξέλιξη αφορά τη διάθεση της συκωταριάς. Λόγω των αυστηρών περιοριστικών μέτρων για την ευλογιά, απαγορεύεται η διάθεση εντοσθίων εντός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης (ακτίνα 20 χλμ.). Δεδομένου ότι σχεδόν ολόκληρη η Θεσσαλία βρίσκεται υπό αυτό το καθεστώς, οι συκωταριές των ζώων που σφάζονται τοπικά θα καταστρέφονται. Οι κτηνοτρόφοι προειδοποιούν για τεράστια απώλεια εισοδήματος και «κυριαρχία» κατεψυγμένων εισαγόμενων εντοσθίων στην αγορά.

Οι κτηνοτρόφοι εκφράζουν έντονη δυσφορία για την απόφαση να απαγορευτεί η διάθεση της συκωταριάς εντός της ζώνης των 20 χιλιομέτρων. Χαρακτηρίζουν το μέτρο «υπερβολικό», υπενθυμίζοντας ότι σε προηγούμενες κρίσεις (όπως στην πανώλη) η χώρα είχε καταφέρει να εξασφαλίσει παρεκκλίσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, περιορίζοντας τη ζώνη στα 10 χιλιόμετρα. Θεωρούν παράλογο να καταστρέφεται ένα τόσο περιζήτητο προϊόν, τη στιγμή που τα ζώα ελέγχονται εξονυχιστικά στα σφαγεία.

Για τον παραγωγό, η συκωταριά και το κεφαλάκι δεν είναι απλώς «παραπροϊόντα», αλλά ένα σημαντικό μέρος του κέρδους του. Η καταστροφή των εντοσθίων στα σφαγεία της Λάρισας σημαίνει ότι ο κτηνοτρόφος χάνει ένα άμεσο έσοδο από κάθε σφάγιο. Αυτό έρχεται να προστεθεί στο ήδη αυξημένο κόστος παραγωγής και στις απώλειες που προκάλεσε ο «Ντάνιελ», αφήνοντας πολλούς παραγωγούς σε οριακή οικονομική κατάσταση.

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας υπενθυμίζει στους καταναλωτές να προμηθεύονται κρέας μόνο από εγκεκριμένα σημεία πώλησης, καθώς τα ζώα που σφάζονται εκτός σφαγείου, χωρίς κτηνιατρικό έλεγχο, αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα τώρα που κυριαρχούν οι ζωονόσοι και επισύρουν βαριά πρόστιμα.

kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από ypaithros.gr)