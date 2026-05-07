Εξαπάτησαν 64χρονο Λαρισαίο – Απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα αξίας 16.400 ευρώ

Στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος εμπλέκεται σε δύο υποθέσεις τηλεφωνικών απατών προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών.

Ο 56χρονος από τη Ρουμανία, μαζί με τον συνεργό του, κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα από ηλικιωμένους σε Σέρρες και Λάρισα, με το συνολικό ποσό των κερδών τους να ξεπερνάει τις 50.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, ο συνεργός του 56χρονου τηλεφώνησε το πρωί της Δευτέρας σε μια 88χρονη στις Σέρρες προσποιούμενος τον γιατρό και ισχυρίστηκε ότι το παιδί της έχει τραυματιστεί σοβαρά και θα χρειαστούν αρκετά χρήματα για να γίνει εγχείρηση.

Στη συνέχεια άλλος συνεργός τους τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη, προσποιούμενος τον αστυνομικό και ισχυρίστηκε ότι θα πρέπει να παραδώσει τα χρήματα και κοσμήματα που έχει στο σπίτι, καθώς ενδέχεται να «πέσει» θύμα απάτης.

Με αυτόν τον τρόπο, κατάφεραν να της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 37.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 3.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο συλληφθείς.

Από την έρευνα για το παραπάνω περιστατικό προκυψε ότι στις 2 Μαΐου 2026 εξαπάτησαν ακόμα έναν 64χρονο άνδρα στην Λάρισα, καταφέρνοντας να του αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 1.400 ευρώ και κοσμήματα αξίας 15.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο συλληφθείς.

Από την κατοχή του συλληφθέντα κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 130 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.