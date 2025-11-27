Εξεταστική: O Ντογκούλης, η Κάρλα και η ερώτηση για συγγενείς της Λιακούλη

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατάθεση του Λαρισαίου προέδρου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Ελλάδας Δημήτριου Ντογκούλη, στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής. Ο κ. Ντογκούλης αρνήθηκε πως το ΚΥΔ του έχει δηλώσει 500 στρέμματα βοσκοτόπια στη λίμνη Κάρλα, παρόλο που η Μιλένα Αποστολάκη επέμεινε, χαρακτηρίζοντάς τον ως «απρόσεκτο». Παράλληλα κατά την κατάθεσή του είπε πως ο «Μάκης» στον οποίο αναφέρεται σε επισύνδεση που έχει πιάσει ο κοριός της ΕΛΑΣ είναι ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης. Πάντως έσπευσε να διευκρινίσει πως τελικά δεν τον συνάντησε. Ακόμη δεν παρέλειψε να αφήσει αιχμές εις βάρος του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκο Μπαμπασίδη, τον οποίο και είχε χαρακτηρίσει ως «γκάνγκστερ», λέγοντας πως «επειδή είχε στεγνή και σκληρή συμπεριφορά, γι’αυτό τον είπα έτσι».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Ντογκούλης ανέφερε απαντώντας σε ερώτηση του «γαλάζιου» εισηγητή Μακάριου Λαζαρίδη, πως συγγενικά πρόσωπα της βουλευτή Λάρισας του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελίας Λιακούλη κάνουν αιτήσεις ΟΣΔΕ μέσω του ΚΥΔ του. Επιπρόσθετα άφησε αιχμές για την εταιρία συμβούλων Neuropublic κι -όπως είπε- τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων κάνουν στις αιτήσεις αυτά που τους υποδεικνύουν οι παραγωγοί. «Χθες ο πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο ο κ. Αντωνόπουλος δήλωσε ότι εν αγνοία του το ΚΥΔ κατέθεσε αιτήσεις για τον ίδιο. Εσείς μας λέτε ότι χρειάζεται παρουσία του παραγωγού και η προσωπική του βούληση. Θα τα δούμε αυτό μπορεί ο κ. Αντωνόπουλος να χρειαστεί να έρθει εκ νέου», σχολίασε ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης.



ΠΑΣΟΚ: Η κατάθεση Ντογκούλη ξεσκεπάζει το σύστημα ΝΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ



«Η σημερινή κατάθεση στην εξεταστική επιτροπή του μέλους της γραμματείας Αγροτικού της ΝΔ, Προέδρου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Ελλάδος με την παράταξη της ΔΑΚΕ και ιδιοκτήτη ΚΥΔ στη Λάρισα κ. Δημητρίου Ντογκούλη, φώτισε κρίσιμες πλευρές ενός οργανωμένου μηχανισμού αλλοίωσης, χειραγώγησης και πολιτικής εκμετάλλευσης των αγροτικών επιδοτήσεων», σχολιάζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

«Ο κ. Ντογκούλης εμφανίζεται σε νόμιμες επισυνδέσεις να συνομιλεί με τον αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ μέλος της ΝΔ και κομματάρχη του κ. Αυγενάκη κ. Ζερβό, σε εξαιρετικά φιλικό και οικείο ύφος, παρά τον ισχυρισμό του ότι είχαν αποκλειστικά υπηρεσιακή σχέση. Στις συνομιλίες αυτές αναφέρεται στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ επίσης μέλος της ΝΔ, κ. Μπαμπασίδη, περιγράφοντας έναν μηχανισμό παράνομου χρηματισμού και διαπλοκής. Ο ίδιος ανέφερε ότι λέγοντας γκάνγκστερ εννοούσε ότι ο κ. Μπαμπασίδης είναι δυναμικός!!! αφού αναγνώρισε ότι η σχέση με τον κ. Ζερβό ήταν ιδιαίτερη», επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές «ιδιαίτερης σημασίας είναι η επιβεβαίωση από τον ίδιο ότι ο “Μάκης” που αναφέρεται στις επισυνδέσεις (Οκτώβριος 2024) και τον οποίο θα επισκεπτόταν στο Μέγαρο Μαξίμου είναι ο κ. Βορίδης. Παραδοχή που διαψεύδει αμετακλήτως τον ισχυρισμό του κ. Βορίδη ότι μετά την μετακίνηση του από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ουδέποτε ασχολήθηκε με ζητήματα ΟΠΕΚΕΠΕ και αγροτικής πολιτικής. Σε αντίθεση, λοιπόν, με τις δημόσιες τοποθετήσεις του Μάκη Βορίδη και όσα επεσήμανε στην κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή είχε ενεργότατη και συνεχή εμπλοκή στα ζητήματα των επιδοτήσεων και των αγροτικών θεμάτων εκείνη την περίοδο, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν αρμόδιος Υπουργός. Μάλιστα, προκύπτει ότι επιδιώχθηκε επικοινωνία μαζί του στο Μέγαρο Μαξίμου, για να διευκρινιστεί με ποινού τις πλάτες κινείται στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ Μπαμπασίδης».

«Εύλογα ερωτήματα γεννώνται από το γεγονός ότι, ενώ ήταν συντονιστής του ΚΥΔ Λάρισας, κατάθεσε ότι δεν αντιλήφθηκε τον τεράστιο αριθμό δημοσίων βοσκοτόπων που δηλώνονταν χωρίς ζώα από παραγωγούς μέσω του ΚΥΔ του. Ένα φαινόμενο που συνιστά τον πυρήνα του σκανδάλου. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει και στην υπόθεση της κ. Μπεκιάρη, πρώην συνεργάτιδας του κ. Ντογκούλη, η οποία έλαβε επιδότηση από το εθνικό απόθεμα για βοσκοτόπια χωρίς ζώα που ξεπερνούσε τις 40.000 δηλώνοντας πάνω από 1000 στρέμματα. Το γεγονός χαρακτηρίστηκε από τον ίδιο ως “τυχαίο”, όμως η συνεχής συσσώρευση τέτοιων «συμπτώσεων» αποκαλύπτει ένα οργανωμένο σύστημα προνομιακής μεταχείρισης συγκεκριμένων προσώπων και συγκροτημένη εσωτερική πληροφόρηση», τονίζουν ακόμη οι πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Ακόμη πιο αποκαλυπτική υπήρξε η κατάθεση του για τον ρόλο του τεχνικού συμβούλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κ Ντογκούλης κατέθεσε ότι η εταιρία Neuropublic ήταν κυρίαρχη στον οργανισμό σε βαθμό που ασκούσε την επιρροή της για να ακυρώνει διαγωνισμούς όταν θεωρούσε ότι κινδύνευε να τους χάσει, όπως τον διαγωνισμό του 2021. Ο μάρτυρας κατάθεσε ότι η εταιρία Neuropublic ενημέρωνε τα συνδεδεμένα με την ίδια ΚΥΔ μέσω της ΓΑΙΑ Eπιχειρείν της οποίας ήταν μέτοχος, παρέχοντας προνομιακή πληροφόρηση για το χρόνο των πληρωμών. Εκβίαζε δε τον Οργανισμό απειλώντας να διακόψει τις πληρωμές. Χαρακτηριστική ήταν η φράση σε γραπτή δήλωσή του την οποία ο ίδιος επιβεβαίωσε σήμερα με την κατάθεσή του “Το ΟΣΔΕ είναι ένα παιχνίδι που παίζεται από πολλούς παίκτες και στο τέλος κερδίζει πάντα ο Γαργαλάκος”. Θυμίζουμε την κατάθεση του προέδρου της ΕΘΕΑΣ κ. Π. Σατολιά για το ίδιο ζήτημα σύμφωνα με τον οποίο “ο Τάσος πλήρωνε”», επισημαίνουν ακόμη.

«Όλα αυτά συνθέτουν την εικόνα ενός οργανωμένου “συστήματος ΝΔ” στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που λειτουργεί εις βάρος των πραγματικών αγροτών και προς όφελος κομματικών μηχανισμών και προσώπων. Όσες προσπάθειες και αν γίνουν για να οικοδομηθεί ένα αφήγημα περί “συστήματος ΠΑΣΟΚ” από τη ΝΔ που είναι στην διακυβέρνηση της χώρας 6 και πλέον χρόνια , καταρρέουν καθημερινά μπροστά στις ίδιες τις αποκαλύψεις των στελεχών της», καταλήγουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Γιάννης Α.Πολίτης, parapolitika.gr