Εξιχνιάστηκε η κλοπή χρηματοκιβωτίου με 50.000 ευρώ στη Λάρισα – Στη δικογραφία 35χρονος αλλοδαπός, αναζητούνται οι συνεργοί

Έπειτα από πολύμηνη έρευνα, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας κατάφεραν να εξιχνιάσουν μία από τις πιο σημαντικές διαρρήξεις κατοικιών που είχαν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στην πόλη, με λεία χρηματοκιβώτιο που περιείχε περίπου 50.000 ευρώ, χρυσές λίρες και πολύτιμα κοσμήματα.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 35χρονου αλλοδαπού, καθώς και άγνωστων μέχρι στιγμής συνεργών του, για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δράστες είχαν συγκροτήσει ομάδα με σκοπό τη διάπραξη διαρρήξεων σε κατοικίες της Λάρισας, επιλέγοντας κυρίως πρωινές και μεσημβρινές ώρες, όταν οι ένοικοι απουσίαζαν από τα σπίτια τους.

Η σημαντικότερη από τις υποθέσεις αφορά διάρρηξη διαμερίσματος που σημειώθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2025. Οι δράστες παραβίασαν την κεντρική είσοδο της κατοικίας και αφαίρεσαν ολόκληρο χρηματοκιβώτιο, το οποίο, σύμφωνα με την καταγγελία της ιδιοκτήτριας, περιείχε περίπου 50.000 ευρώ, χρυσές λίρες και διάφορα τιμαλφή και χρυσαφικά μεγάλης αξίας.

Από την έρευνα προέκυψε επίσης η εμπλοκή της ίδιας ομάδας σε ακόμη δύο διαρρήξεις κατοικιών στη Λάρισα. Στη μία περίπτωση, στις 22 Οκτωβρίου 2025, αφαιρέθηκαν κοσμήματα και μικρό χρηματικό ποσό από οικία γυναίκας, ενώ στη δεύτερη, στις 5 Νοεμβρίου 2025, οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν ανασφάλιστη πόρτα κατοικίας και αφαίρεσαν 1.500 ευρώ.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να χαρτογραφήσουν τη δράση των υπόπτων και να διαπιστώσουν ότι για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν δύο διαφορετικά επιβατικά αυτοκίνητα, τα οποία είχαν ενοικιάσει από εταιρεία ενοικιάσεως οχημάτων, τόσο για τη μετάβασή τους στα σημεία των διαρρήξεων όσο και για τη διαφυγή τους μετά την τέλεση των κλοπών.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται για την πλήρη ταυτοποίηση και των υπόλοιπων εμπλεκομένων στην υπόθεση.

Γιώργος Δεληχάς, kosmoslarissa.gr