Εξυχνίαση απάτης στη Λάρισα με προπληρωμένη κάρτα – δυο οι δράστιδες

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ημεδαπών γυναικών, ηλικίας 23 και 37 ετών, για περίπτωση απάτης.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, πρωινές ώρες της 25-10-2025 στη Λάρισα, άγνωστη, παριστάνοντας την λογίστρια, με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών, εξαπάτησε ημεδαπή γυναίκα, πείθοντάς την να προβεί στην αγορά -7- προπληρωμένων καρτών (PAYSAFE) συνολικής αξίας -700- ευρώ και να στείλει τους κωδικούς.

Από την πρόοδο της αστυνομικής έρευνας προέκυψε ότι οι προαναφερόμενες κάρτες πιστώθηκαν σε λογαριασμούς των ημεδαπών δράστιδων.