Επένδυση 10 εκατ. ευρώ για την ογκολογική φροντίδα στη Θεσσαλία – Έρχεται νέα Μονάδα Ημερήσιας Θεραπείας

Σημαντικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της ογκολογικής περίθαλψης στη Θεσσαλία δρομολογούν η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η 5η Υγειονομική Περιφέρεια, όπως ανακοινώθηκε μετά τη συνάντηση του Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα με τον Διοικητή της 5ης ΥΠΕ, Φώτη Σερέτη.

Στο επίκεντρο της συνεργασίας βρέθηκε η ενίσχυση των δομών που εξυπηρετούν ογκολογικούς ασθενείς, με την Περιφέρεια να δεσμεύει περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση υφιστάμενων κλινικών. Η χρηματοδότηση αφορά, μεταξύ άλλων, την Πνευμονολογική, τη Νευροχειρουργική, τη Χειρουργική, τη Δερματολογική και την Αγγειοχειρουργική Κλινική, καθώς και άλλες συναφείς μονάδες που συμμετέχουν στη συνολική φροντίδα των ασθενών με καρκίνο.

Παράλληλα, εξετάστηκε η δημιουργία μιας νέας, σύγχρονης δομής που θα στεγάσει τη Μονάδα Θεραπείας Ημέρας, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών στους ογκολογικούς ασθενείς.

Ο διοικητής της 5ης ΥΠΕ, Φώτης Σερέτης, υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια και η Υγειονομική Περιφέρεια αντιμετωπίζουν από κοινού και με ολιστική προσέγγιση τις ανάγκες των ογκολογικών ασθενών, σχεδιάζοντας παρεμβάσεις που καλύπτουν ολόκληρη τη διαδρομή της θεραπείας και της φροντίδας.

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας ανακοίνωσε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της νέας Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, η οποία είναι ήδη έτοιμη προς λειτουργία. Όπως επισήμανε, πρόκειται για μια υποδομή που αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις υπηρεσίες υγείας στη Θεσσαλία, προσφέροντας νέες δυνατότητες θεραπείας στους ασθενείς της περιοχής.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr Foto larissanet.gr (Θανάσης Καλιακούδας)