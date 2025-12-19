Επίθεση της Συμπαράταξης Λαρισαίων στη δημοτική αρχή για το θέμα των δημοτικών Τελών

Συνέντευξη τύπου με θέμα τα δημοτικά Τέλη παραχώρησε το πρωί της Παρασκευής η Συμπαράταξη Λαρισαίων, με πολλά πυρά κατά του δημάρχου Θανάση Μαμάκου

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο επικεφαλής της Συμπαράταξης κ. Δημήτρης Δεληγιάννης ανέφερε:

Η χθεσινή συζήτηση για τον ισολογισμό στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας ήταν αποκαλυπτική.

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων κ. Μαμάκος, με ύφος θριαμβευτικό, ανακοίνωσε στους Λαρισαίους πολίτες τη θεαματική βελτίωση των οικονομικών του Δήμου για το 2024!

Το νοικοκύρεμα μετά από την …καμένη γη που παρέλαβε από τη Δημοτική Αρχή Καλογιάννη. Τον Ιανουάριο του 2024 ανήγγειλε με στόμφο ότι ανακάλυψε έλλειμμα 20 εκατ. ευρώ στου προϋπολογισμό.

Ο ίδιος και οι στενοί του συνεργάτες, τότε, μέσα από ένα ρεσιτάλ ψεύδους και συκοφαντιών, δεν δίστασαν να καταρρίψουν κάθε έννοια πολιτικής ηθικής, κακοποίησαν την αλήθεια .

Στον Ισολογισμό του 2024, το δήθεν «έλλειμμα» των 20 εκατ. ευρώ δεν υπάρχει πουθενά , και ο ίδιος αν και προκλήθηκε πολλάκις να μιλήσει γι΄αυτό , επέλεξε το ‘’ δικαίωμα της σιωπής’’.

Για το 2024.

Για την χρονιά, που στα τέλη Οκτωβρίου ο ίδιος Δήμαρχος μιλούσε για «εκρηκτική κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπιστεί». Και τη συνέδεε δημιουργώντας παραπλανώντας στους πολίτες με την αύξηση των δημοτικών τελών κατά 35%.

Γιατί αυτή ήταν η ρητορική του κου Μαμάκου. Απευθυνόταν στους πολίτες λέγοντας ότι «προσπαθούμε να κρατήσουμε τον Δήμο όρθιο και λειτουργικό» και ότι «δεν μπορούμε να αφήσουμε τον Δήμο να καταρρεύσει». Και αυτό απαιτεί αύξηση των δημοτικών τελών. Έστω και αν ήξερε ότι δεν συνδέονταν.

Δεν χρειάζεται πολιτικά να σχολιάσουμε εδώ κάτι παραπάνω. Πώς στη συζήτηση για την αύξηση των ανταποδοτικών στα τέλη Οκτωβρίου περιέγραφε αυτήν την πορεία των οικονομικών του Δήμου;

Και πως έφτασε τον Φεβρουάριο του 2025 σε ένα κρεσέντο τοξικού και μη θεσμικού λόγου, κατηγορούσε τη Συμπαράταξη – η οποία αξιοποιούσε απολύτως νόμιμα το θεσμικό πλαίσιο για να υπερασπιστεί τους πολίτες από την αύξηση των δημοτικών τελών – να κραυγάζει στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι «με τις προσφυγές σας προσπαθείτε να τινάξετε στον αέρα τον Δήμο Λαρισαίων»;

Και εδώ ο πολίτης δικαίως μπορεί να αναρωτηθεί:

Ή ο Δήμαρχος δεν είχε εικόνα, δεν ενημερώθηκε, δεν ήξερε.

Ή γνώριζε και συνειδητά παραπλανούσε τους πολίτες και τα θεσμικά όργανα της πόλης, σε μια πρωτοφανή προσπάθεια να δημιουργήσει το περιβάλλον που θα δικαιολογήσει στους πολίτες την αύξηση των Δημοτικών τελών.

Και φτάνουμε ένα χρόνο μετά να ακούμε για το «οικονομικό θαύμα» του 2024.

Και παράλληλα οι αυξήσεις στα δημοτικά τέλη να παραμένουν.

Στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής της Δευτέρας, η Δημοτική Αρχή ψήφισε και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη διατήρηση των αυξημένων συντελεστών των ανταποδοτικών τελών για το 2026, επιμένοντας σε μια πολιτική επιβάρυνσης των πολιτών που δεν στηρίζεται πλέον σε κανένα πραγματικό οικονομικό δεδομένο.

Η εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Κέλλα – ένα κείμενο χωρίς συνοχή και χωρίς σύνδεση με την πραγματική οικονομική εικόνα – παρουσιάζει προβλεπόμενες δαπάνες ανταποδοτικών για το 2026 ύψους 17.269.410 ευρώ, βασισμένες σε αποσπασματικά στοιχεία 7μήνου. Στοιχεία που, μάλιστα, εμφανίζουν έσοδα για το 2025, με την αύξηση του 35%, χαμηλότερα από τα έσοδα του 2024, όταν δεν υπήρχε καμία αύξηση.

Ο ίδιος ο κ. Κέλλας παραδέχτηκε ότι τα νούμερα αυτά δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα, επικαλούμενος ότι «έτσι προβλέπει ο νόμος». Μια εισήγηση χωρίς ουσιαστικό νόημα. Αριθμοί που δεν περιγράφουν την πραγματικότητα. Ένας Αντιδήμαρχος που πέρυσι μιλούσε για προϋπολογισμό 24 εκατομμυρίων ευρώ στα δημοτικά τέλη και φέτος για 17 εκατομμύρια.

Όμως η πραγματικότητα δεν κρίνεται σε επτάμηνα.

Και οι Δημοτικές Αρχές δεν μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων κρυπτόμενες πίσω από τύπους και προσχήματα.

Η πραγματική εικόνα αποτυπώνεται στο τέλος του έτους. Και στο τέλος του 2025, τα στοιχεία είναι ξεκάθαρα: πλεόνασμα ανταποδοτικών της τάξης των 3.000.000 ευρώ. Χθες το πρωί, μετά από επίσκεψή μας στην Οικονομική Υπηρεσία, ενημερωθήκαμε ότι τα έσοδα ανέρχονται σήμερα σε 19,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι δαπάνες σε 16.388.000 ευρώ. Ένα πλεόνασμα που προσεγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ και το οποίο δεν αναμένεται να μεταβληθεί ουσιαστικά με την ολοκλήρωση του μήνα.

Σε αυτά πρέπει να προστεθεί και η έκτακτη επιχορήγηση 1.636.204,21 ευρώ, την οποία ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Λιβάνιος επιβεβαίωσε από το βήμα του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ ότι αφορά την κάλυψη του τέλους ταφής. Και ας προσπαθούν ο κ. Μαμάκος, ο κ. Κέλλας και ο σύμβουλος «επικοινωνίας» κ. Ραούλης να πείσουν την κοινωνία ότι δήθεν δεν σχετίζεται με τα ανταποδοτικά, ώστε να μπορεί να διατίθεται ελεύθερα για Coffee Show και πανηγυράκια.

Χθες το βράδυ, ο Δήμαρχος Μαμάκος, σε μια πρωτοφανή δήλωση, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης των δημοτικών τελών, αν επιβεβαιωθεί – λέει – η θετική πορεία και το 2025. Την ίδια στιγμή που πανηγυρίζει για το «θαύμα» του 2024, μεταθέτει τις μειώσεις όχι για το 2026, αλλά για το 2027.

Τα νούμερα τα βλέπει.

Η Συμπαράταξη, που μιλούσε από την πρώτη στιγμή για την αδικαιολόγητη βιασύνη επιβολής της αύξησης του 35%, δικαιώθηκε πλήρως.

Κι όμως, ο κ. Μαμάκος επιλέγει να συνεχίσει για άλλη μια χρονιά την ίδια πολιτική. Να συνεχίσουν χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις να πληρώνουν.

Σε μια Λάρισα που διακρίνεται ανάμεσα στις πόλεις με τα πιο ακριβά τέλη. Που δοκιμάζεται από την ακρίβεια, τα λουκέτα στην αγορά και την απόγνωση του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου.

Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να συμπεριφέρεται στους πολίτες ως παθητικούς αποδέκτες αποφάσεων, ζητώντας υπομονή και μεταθέτοντας διαρκώς τη συζήτηση για μείωση των τελών στο απροσδιόριστο μέλλον. Η Λάρισα, όμως, δεν είναι αποικία και οι Λαρισαίοι δεν είναι υπήκοοι.

Η Λάρισα δεν αντέχει άλλα ψέματα.

Η Συμπαράταξη Λαρισαίων ζητά άμεση μείωση των δημοτικών τελών στα επίπεδα πριν τις αυξήσεις του 2025.

Τα οικονομικά στοιχεία το επιτρέπουν, η κοινωνία το απαιτεί και κάθε άλλη επιλογή αποτελεί συνειδητή πολιτική απόφαση σε βάρος των πολιτών.

Η Συμπαράταξη Λαρισαίων κάνει την πρότασή της. Αναλαμβάνει την ευθύνη της απέναντι στους πολίτες.

Ζούμε σε περίεργες εποχές για την αυτοδιοίκηση.

Σε μια κανονική δημοκρατία η αντιπολίτευση έχει θεσμικό ρόλο, που είναι σεβαστός.

Στην δημοκρατία του φραπέ και του χασάπη, ο ρόλος της αμφισβητείται. Η κριτική στη δημοτική αρχή ονομάζεται λαϊκισμός. Και οι κυβερνητικοί Δήμαρχοι καλούνται από τους υπουργούς να πάρουν οδηγίες σε κομματικά γραφεία για το μέλλον της αυτοδιοίκησης.

Εμείς θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε. Γιατί αυτή είναι η ευθύνη μας. Και στον μόνο που λογοδοτούμε είναι οι πολίτες.