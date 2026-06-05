Επίσκεψη-«αστραπή» Κυρανάκη στη Λάρισα – Συνάντηση με Μαμάκο για τα έργα του ΟΣΕ σε Τούμπα-Άγιο Γεώργιο

Μιας εξαιρετικής σημασίας συνάντηση για τη Λάρισα έλαβε χώρα το μεσημέρι της Παρασκευής, στην περιοχή Τούμπας και Αγίου Γεωργίου.

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ.Θανάσης Μαμάκος συναντήθηκε με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, κ.Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος βρέθηκε στη Λάρισα, στο πλαίσιο των εργασιών του ΟΣΕ που εκτελούνται στην περιοχή των δύο συνοικιών.

Τη συνάντηση γνωστοποίησε με ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο ίδιος ο Δήμαρχος Λαρισαίων:

https://www.facebook.com/share/p/18mGjaLP9V

«Με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, στα έργα του ΟΣΕ στην περιοχή Τούμπας-Αγίου Γεωργίου.

Συζητήσαμε για τον σχεδιασμό και την κατάσταση που διαμορφώνεται και πώς επηρεάζει την καθημερινότητα των κατοίκων, στις δύο πλευρές των σιδηροδρομικών γραμμών.

Στην οδό Κάρλας, ήδη κατασκευάζεται συνδετήρια γέφυρα, που θα ενώσει τα δύο τμήματα της οδού και θα δώσει “ανάσα” στη μετακίνηση των οδηγών.

Θέσαμε στον Υπουργό το αίτημα να κατασκευαστεί αντίστοιχη, “δίδυμη” γέφυρα και στην οδό Καβάφη, στην άλλη πλευρά των γραμμών -αίτημα που φαίνεται ότι βρίσκει ευήκοα ώτα. Συνεχίζουμε…», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ.Μαμάκος στο κείμενο που συνοδεύει την ανάρτηση.