Επίσκεψη Πιερρακάκη σε Μαμάκο και υπόσχεση για μεταφορά του Τελωνείου εκτός του αστικού ιστού της Λάρισας

Καλά νέα για την πόλη έστω και σε επίπεδο υπόσχεσης κατά τη συνάντηση του δημάρχου Θανάση Μαμάκου με τον υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη στο δημαρχείο της Λάρισας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός αποδέχθηκε το αίτημα που έθεσε ο δήμαρχος για τη μεταφορά του Τελωνείου Λάρισας, ανοίγοντας τον δρόμο για την αναζήτηση νέου χώρου εγκατάστασης της υπηρεσίας.

Μάλιστα, ο κ. Πιερρακάκης ανακοίνωσε πως το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένονται στη Λάρισα στελέχη της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία και να εξετάσουν επί τόπου τις διαθέσιμες επιλογές για τη μετεγκατάσταση του Τελωνείου.

Το θέμα της μεταφοράς της υπηρεσίας απασχολεί εδώ και καιρό τη δημοτική αρχή, καθώς συνδέεται τόσο με λειτουργικά ζητήματα όσο και με τον ευρύτερο σχεδιασμό αξιοποίησης και αναβάθμισης της περιοχής όπου στεγάζεται σήμερα το Τελωνείο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ακόμη ζητήματα οικονομικής ανάπτυξης, επενδύσεων και έργων που αφορούν τη Λάρισα, με τη δημοτική αρχή να επιδιώκει στενότερη συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία για την προώθηση σημαντικών παρεμβάσεων στην πόλη.

“Ένα χρόνιο αίτημα της πόλης είναι η ανάγκη οριστικής απομάκρυνσης των υπηρεσιών του Τελωνείου, ιδίως αυτών που αφορούν στον έλεγχο των εμπορευμάτων των βαρέων οχημάτων. Θα πρέπει να δρομολογηθεί με σαφές χρονοδιάγραμμα γιατί η παραμονή του εντός του αστικού ιστού δημιουργεί προβλήματα στην καθημερινότητα και την ασφάλεια των πολιτών”, δήλωσε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, Θανάσης Μαμάκος.

