Επίσκεψη του περιφερειάρχη στην Παιδιατρική του Πανεπιστημιακού

Tην Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας επισκέφτηκε το πρωί της Παρασκευής, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας ενόψει Χριστουγέννων. Ο κ. Κουρέτας συνομίλησε με τα παιδιά που νοσηλεύονται και τους γονείς τους, ευχήθηκε γρήγορη ανάρρωση και μοίρασε δώρα. Ιδιαίτερα φορτισμένες ήταν οι στιγμές σε θαλάμους όπου νοσηλεύονταν νεογνά, με τον Περιφερειάρχη αλλά και όσους τον συνόδευαν να μην μπορούν να κρύψουν την συγκίνηση τους.

Στη συνέχεια συνοδευόμενος από την διοικήτρια του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Μαρία Κουτσούμπα ,επισκέφτηκε και κλινικές που έχουν ενισχυθεί με νέο εξοπλισμό μέσω παρεμβάσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως η Πνευμονολογική Κλινική, η Νεογνολογική, η Μαιευτική και άλλες.

Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ανέφερε: «Σήμερα ήρθαμε εδώ, στην Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Δεν ήταν μια εθιμοτυπική επίσκεψη, αλλά μια ουσιαστική παρουσία, για να δούμε τα παιδάκια που νοσηλεύονται. Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε και κλινικές στις οποίες η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει εντάξει σημαντικές προσθήκες στον εξοπλισμό τους, όπως η Πνευμονολογική, η Νεογνολογική, η Ογκολογική η Μαιευτική και πολλές ακόμη, ώστε το νοσοκομείο να μπορεί να λειτουργεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για εμάς, προτεραιότητα είναι η στήριξη των δημόσιων δομών υγείας».

Τον Περιφερειάρχη συνόδευαν η Αντιπεριφερειάρχης Λάρισας Μαρία Γαλλιού, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Βαγγέλης Αποστόλου , η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού και Πρόνοιας Ανδριάνα Κομήτσα, ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας Δημήτρης Τσέτσιλας, η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Νατάσα Αδαμοπούλου και ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας Χρήστος Γκουρομπίνος.

Φωτογραφικά στιγμιότυπα: