Επικίνδυνη κρίθηκε τριώροφη οικοδομή στη Λάρισα – Προθεσμία στους ιδιοκτήτες για άμεση αποκατάσταση

Επικίνδυνη από στατική και δομική άποψη χαρακτηρίστηκε τριώροφη οικοδομή επί υπερυψωμένου ισογείου στην οδό Ιωαννίνων 14 στη Λάρισα (φωτο), σύμφωνα με έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Λαρισαίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kosmoslarissa.gr, η αυτοψία πραγματοποιήθηκε έπειτα από καταγγελίες και διαπιστώθηκε ότι από τη μαρκίζα, τους εξώστες και τα στηθαία του κτιρίου έχουν αποκολληθεί και πέσει στο πεζοδρόμιο, αλλά και στον ακάλυπτο χώρο γειτονικού οικοπέδου όπου λειτουργεί πρατήριο καυσίμων, τμήματα σοβάδων, σκυροδέματος και μαρμάρων. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος αποκόλλησης και άλλων υλικών, γεγονός που καθιστά τις όψεις του κτιρίου επικίνδυνες για τους διερχόμενους.

Στην έκθεση προβλέπεται ότι οι ιδιοκτήτες οφείλουν να προχωρήσουν εντός 15 ημερών στην άρση της επικινδυνότητας, απομακρύνοντας όλα τα σαθρά και αποκολλημένα στοιχεία από το δώμα και τους εξώστες, υπό την επίβλεψη αρμόδιου μηχανικού. Παράλληλα, μέσα σε προθεσμία 60 ημερών θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες επισκευής και αποκατάστασης των βλαβών του κτιρίου.

Μέχρι να πραγματοποιηθούν οι παρεμβάσεις, ο Δήμος ζητά να ληφθούν άμεσα προσωρινά μέτρα προστασίας του κοινού, όπως η περίφραξη του επικίνδυνου τμήματος του πεζοδρομίου ή η τοποθέτηση ειδικού προστατευτικού διχτυού, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος ατυχήματος από πιθανή πτώση υλικών.

Οι ιδιοκτήτες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση κατά της έκθεσης μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίησή της, όχι όμως και κατά των προσωρινών μέτρων ασφαλείας, τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα. Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθούν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, ενεργοποιούνται οι διατάξεις του Π.Δ. 13/1929 περί επικίνδυνων οικοδομών, οι οποίες προβλέπουν ακόμη και την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος των ιδιοκτητών.

Τάσος Πλέντζας, kosmoslarissa.gr