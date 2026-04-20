Επικριτικός ο πρόεδρος του τοπικού ΤΕΕ για το μποτιλιάρισμα που έκανε την επανεμφάνισή του στο κέντρο της Λάρισας

Αιχμές από τον πρόεδρο του ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας Νίκο Παπαγεωργίου για την κατάσταση του κυκλοφοριακού που ταλανίζει το κέντρο της Λάρισας.

Δείτε πως σχολίασε ο ίδιος με ανάρτησή του στο facebook την κατάσταση στους δρόμους της πόλης σήμερα Δευτέρα:

“Δευτέρα, η πρώτη εργάσιμη μέρα μετά τις σχολικές διακοπές του Πάσχα και όλο το κέντρο έχει μποτιλιάρισμα. Αιτία ; Η κατεδάφιση ενός ακινήτου που επί της 28ης Οκτωβρίου και Ηπείρου. Και όλο αυτό αποτέλεσμα της Βιώσιμης Κινητικότητας της προηγούμενης δημοτικής αρχής. Φανταστείτε να γίνει τίποτα άλλο και να πρέπει να μπει στο κέντρο ασθενοφόρο ή πυροσβεστικό όχημα.”

Γιώργος Δεληχάς, kosmoslarissa.gr