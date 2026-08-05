Επιλέχθηκε ο ανάδοχος για τη μονάδα φυσικού αερίου στη Λάρισα – Ανοίγει ο δρόμος για επένδυση 600 εκατ. ευρώ

Έπειτα από πολύμηνες καθυστερήσεις και έντονο γεωπολιτικό παρασκήνιο, το μεγάλο ενεργειακό έργο της «Λάρισα Θερμοηλεκτρική» περνά πλέον στη φάση της υλοποίησης, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, «κλείδωσε» η επιλογή του αναδόχου που θα αναλάβει την κατασκευή της νέας μονάδας φυσικού αερίου.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί το σημαντικότερο βήμα για την προώθηση της επένδυσης ύψους 600 εκατ. ευρώ, καθώς ανοίγει τον δρόμο για τη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης και την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών στη Βιομηχανική Περιοχή Λάρισας.

Το έργο υλοποιείται από τη «Λάρισα Θερμοηλεκτρική», κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν η ΔΕΠΑ Εμπορίας με ποσοστό 35%, η ισραηλινών συμφερόντων Clavenia Ltd με 38,5%, η EUSIF Larissa με 6,5% και η Volton με 10%.

Η επιλογή του αναδόχου δεν ήταν μια απλή διαδικασία. Τον διαγωνισμό διεκδίκησαν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ο κινεζικός ενεργειακός κολοσσός China Energy Engineering Corporation (CEEC), μέσω ισπανικής θυγατρικής του. Αν και η κινεζική πρόταση φέρεται να ήταν οικονομικά πιο συμφέρουσα, η διαδικασία «πάγωσε» για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς συνέπεσε με την αυξανόμενη πίεση των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περιορισμό της συμμετοχής κινεζικών ομίλων σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.

Το ζήτημα απέκτησε και διπλωματικές διαστάσεις, καθώς η ΔΕΠΑ Εμπορίας ανήκει εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο, ενώ βασικός επενδυτής του έργου είναι η ισραηλινή Clavenia Ltd. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα Καθημερινή ((Χρύσα Λιάγγου), η οριστική επιλογή του αναδόχου «κλείδωσε» μετά και την τηλεφωνική επικοινωνία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, με τον Ισραηλινό ομόλογό του, με τις επίσημες ανακοινώσεις να θεωρούνται πλέον θέμα χρόνου.

Η νέα μονάδα συνδυασμένου κύκλου (CCGT), ισχύος 780 MW, θα είναι μία από τις πλέον αποδοτικές μονάδες φυσικού αερίου στη χώρα και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τον ενεργειακό ρόλο της Θεσσαλίας.

Παράλληλα, η επένδυση ενδέχεται να αποτελέσει τη βάση και για ένα ακόμη μεγαλύτερο αναπτυξιακό σχέδιο στην περιοχή, καθώς η Clavenia εξετάζει την κατασκευή data center στη Λάρισα, το οποίο θα τροφοδοτείται ενεργειακά από τη νέα μονάδα φυσικού αερίου.

Κώστας Τόλης, thessaliaeconomy.gr