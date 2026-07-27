Επιμένει η υπεράσπιση στην αναβολή της δίκης για τα Τέμπη – «Η κρίση σας θα προκαταλάβει το επόμενο δικαστήριο για τη σύμβαση 717»

Επιμένουν στους ισχυρισμούς τους για την αναβολή και αναστολή της δίκης οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων κατά την διάρκεια της 24ης συνεδρίασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας.

Αυτή είναι η προτελευταία συνεδρίαση του δικαστηρίου όπου οι συνήγοροι τοποθετούνται επίσης προτάσεως της εισαγγελέως η οποία απέρριψε την αναβολή και την αναστολή της δίκης, τάχθηκε κατά της ακυρότητας την κλητηρίου θεσπίσματος, ενώ επιφυλάχθηκε για το αίτημα που αφορά στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τον σταθμάρχη της βάρδιας εκείνο το μοιραίο βράδυ.

Μάλιστα για ακόμη μια φορά οι συνήγοροι υπεράσπισης αναφέρθηκαν στην άμεση συνάφεια αυτής της δίκης με την σύμβαση 717. «Δεν είχαμε ζητήσει ούτε καθυστέρηση της διαδικασίας, ούτε θελήσαμε να αποφύγουμε την ποινική διαδικασία», επισήμανε ο Χρήστος Μυλωνόπουλος, συνήγορος του Χρήστου Βίνη. Πρόσθεσε πως «η δίκη αυτή εμπεριέχει τη δίκη που ξεκίνησε με την ποινική διαδικασία της 717. Η κατηγορία για διατάραξη στέκει ή πέφτει με το αν υπήρξε απάτη κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Ανάλογη ήταν και η τοποθέτηση συνηγόρου του ίδιου καρηγορουμένου . “Σε περίπτωση που δεν ανασταλεί η δίκη, η δικανική κρίση του δικαστηρίου σας θα προκαταλάβει το επόμενο δικαστήριο για την 717”, σχολίασε, μεταξύ άλλων, ο δεύτερος συνήγορος, Ιωάννης Ηρειώτης. Μάλιστα συνήγορος άλλου κατηγορούμενου έθεσε ζήτημα πως αν συνεχιστεί αυτή η δίκη θα υποβάλλει αίτημα πραγματογνωμοσύνης επί της διαδικασίας .

Αύριο στην τελευταία συνεδρίαση του δικαστηρίου και μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων των συνηγόρων υπεράσπισης , η έδρα θα κληθεί να αποφασίσει για την εισαγγελική πρόταση επί των αιτημάτων των συνηγόρων.

Παρόντες στο εδώλιο ήταν σήμερα πέντε κατηγορούμενοι (Ιωάννης Παληοθόδωρος, Σπύρος Πατέρας, Απόστολος Τσακίρης, Παύλος Κουζής, Χρήστος Διονέλλης). Η δίκη μετά την αυριανή διακοπή θα συνεχιστεί ξανά στις 7 Σεπτεμβρίου.

protothema.gr