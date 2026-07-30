Επιστολή ευγνωμοσύνης προς την ΕΛ.ΑΣ. από το ζευγάρι που έζησε τον εφιάλτη της ένοπλης ληστείας στην Αγιά

Με μια συγκινητική επιστολή, ο Γιάννης και η Τζένη Χατζησαλάτα, επιχειρηματίες στο χώρο των φρούτων, εκφράζουν δημόσια τις ευχαριστίες τους προς τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας που χειρίστηκαν την υπόθεση της ένοπλης ληστείας σε βάρος τους, η οποία σημειώθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2025 και συγκλόνισε την τοπική κοινωνία της Αγιάς.

Η ληστεία είχε σημειωθεί στο σπίτι του γνωστού επιχειρηματικού ζευγαριού, όταν ένοπλοι δράστες εισέβαλαν στην κατοικία τους, ακινητοποιώντας τους με τη χρήση βίας και απειλών, προκειμένου να αρπάξουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα. Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς η αγριότητα της επίθεσης και ο τρόπος δράσης των ληστών είχαν σοκάρει την τοπική κοινωνία, ενώ για αρκετούς μήνες οι αστυνομικές αρχές διεξήγαγαν συστηματική έρευνα μέχρι την εξιχνίαση της υπόθεσης και την ταυτοποίηση των δραστών.

Με αφορμή την ολοκλήρωση της έρευνας, οι δύο επιχειρηματίες επέλεξαν να ευχαριστήσουν δημόσια την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας, την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας και το Αστυνομικό Τμήμα Αγιάς, κάνοντας λόγο για επαγγελματισμό, επιμονή και ανθρώπινη στήριξη σε μια από τις δυσκολότερες περιόδους της ζωής τους.

Αναλυτικά, στην επιστολή τους αναφέρουν:

Με το παρόν θέλουμε να εκφράσουμε δημοσίως το ειλικρινές ευχαριστώ μας προς την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας, ιδίως την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας της ΕΛ.ΑΣ. και τέλος το Αστυνομικό Τμήμα Αγιάς για την αποτελεσματική διαχείριση και εξιχνίαση του εγκλήματος που τελέστηκε σε βάρος μας την 8η-12-2025. Γεωγραφικήαναφορά

Ο επαγγελματισμός, το ήθος, η ευαισθησία αλλά και η επιμονή που έδειξαν όλοι οι εμπλεκόμενοι επί σειρά μηνών μας έδιναν κουράγιο και πίστη για την αίσια έκβαση. Τους ευχαριστούμε και τους συγχαίρουμε.

Το έγκλημα που τελέστηκε σε βάρος μας ήταν ακραίο για τα δεδομένα της μικρής, αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας. Μας προξένησε άλγος, φόβο, αλλά και τρόμο. Τρόμο για εμάς, τα παιδιά μας, τους οικείους μας.

Σαφώς γνωρίζουμε ότι εγκλήματα συμβαίνουν διαρκώς, συνεχώς και δυστυχώς πολύ βαρύτερα, ποτέ όμως δεν φανταζόμασταν, όπως κι ο κάθε συμπολίτης μας, ότι θα μπορούσε ένα τόσο ειδεχθές έγκλημα όπως (μεταξύ άλλων) της ένοπλης ληστείας να συμβεί σε κάποιον από εμάς.

Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να απευθύνουμε κι ένα ευχαριστώ από καρδιάς σε όλους όσοι συμπαραστάθηκαν στην δοκιμασία που ακουσίως κληθήκαμε να περάσουμε.

Τέλος, υπάρχουν και εκείνοι οι ελάχιστοι που αμφισβήτησαν με σθένος το βίωμά μας αλλά και την αντικειμενική πραγματικότητα. Το αφήνουμε στη συνείδησή τους.

Γιάννης – Τζένη Χατζησαλάτα

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr