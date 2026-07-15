Επιστρέφουν τον Νοέμβριο οι βυθιζόμενες μπάρες στους πεζόδρομους της Λάρισας – Το έργο είχε εγκαταληφθεί επί Καλογιάννη

Η επαναλειτουργία των βυθιζόμενων μπαρών στους πεζόδρομους της Λάρισας, που σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας και Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων Κωνσταντίνο Αργυρόπουλο (Δημοτικό Ραδιόφωνο, Δέσποινα Θεοδώρου) προγραμματίζεται για τον προσεχή Νοέμβριο, επαναφέρει στο προσκήνιο ένα έργο που τα τελευταία χρόνια βρέθηκε πολλές φορές στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης στην πόλη.

Οι αυτόματες μπάρες είχαν σχεδιαστεί επί δημαρχίας Καλογιάννη ως βασικό εργαλείο ελέγχου της πρόσβασης στο δίκτυο πεζοδρόμων της Λάρισας, με στόχο να επιτρέπεται η διέλευση μόνο σε οχήματα έκτακτης ανάγκης, τροφοδοσίας και σε όσους διαθέτουν σχετική άδεια. Ωστόσο, η λειτουργία τους εξελίχθηκε σε μια μακρά περιπέτεια, με μια προβληματική σύμβαση που κατέπεσε στο Ελεγκτικό Συνέδριο λόγω ασυνήθιστα υψηλού κόστους συντήρησης προς την ανάδοχο Cosmote, με την τότε δημοτική αρχή να εγκαταλείπει τελικά το πολυδιαφημισμένο έργο.

Το σύστημα βασίστηκε σε υδραυλικούς μηχανισμούς που αναδύονταν από το οδόστρωμα, ελεγχόμενοι ηλεκτρονικά μέσω ειδικών καρτών ή τηλεχειρισμού. Η λειτουργία τους θεωρήθηκε τότε ιδιαίτερα σύγχρονη για τα ελληνικά δεδομένα και φιλοδοξούσε να βάλει τέλος στο χρόνιο φαινόμενο της παράνομης εισόδου οχημάτων στους πεζόδρομους.

Η αδυναμία λειτουργίας του συστήματος αποτέλεσε επανειλημμένα αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο, με την προηγούμενη δημοτική αρχή να δέχεται κριτική για τις καθυστερήσεις στην αποκατάστασή του και για το κόστος που απαιτούσε η επαναφορά του.

Η μη λειτουργία των μπαρών συνέβαλε στην αύξηση των παραβάσεων μέσα στους πεζόδρομους, ιδιαίτερα εκτός των ωρών τροφοδοσίας. Κάτοικοι και επαγγελματίες διαμαρτύρονται συχνά για την παρουσία Ι.Χ. και δικύκλων, γεγονός που δημιουργεί κινδύνους για τους πεζούς και αλλοιώνει τον χαρακτήρα του κέντρου της πόλης.

kosmoslarissa.gr