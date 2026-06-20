Επιφυλακτική η ΠΑΕ για Στυλιανό – Εγγυητική 3 εκατ. ευρώ ζητά η πλευρά Νταβέλη από τον Λαρισαίο εφοπλιστή

Σε νέο επεισόδιο εισέρχεται το σίριαλ της επόμενης ημέρας στην ΑΕΛ, καθώς μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον εφοπλιστή Ζήση Στυλιανό (φωτό) για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΠΑΕ, η πλευρά της οικογένειας Νταβέλη απάντησε με έντονα επιφυλακτικό τρόπο, θέτοντας ως προϋπόθεση την κατάθεση τραπεζικής εγγυητικής επιστολής ύψους 3 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση της ΠΑΕ, μέσω επίσημης ανακοίνωσης, αφήνει σαφείς αιχμές για τη σοβαρότητα του ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε, επισημαίνοντας ότι η σχετική επιστολή εστάλη από προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, χωρίς συνοδευτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν την οικονομική επιφάνεια ή τις προθέσεις του ενδιαφερόμενου.

Παράλληλα, η ανακοίνωση εστιάζει στο ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα που υπάρχει για το μέλλον της ομάδας. Όπως υποστηρίζει η ΠΑΕ, η προθεσμία για την εξεύρεση αξιόπιστης επενδυτικής λύσης λήγει στις 28 Ιουνίου, την ώρα που ο κ. Στυλιανός φέρεται να ζητά διαδικασία οικονομικού και νομικού ελέγχου (due diligence) διάρκειας τουλάχιστον 45 ημερών, κάτι που η διοίκηση θεωρεί πρακτικά ασύμβατο με τις άμεσες ανάγκες του συλλόγου.

Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται ακόμη ότι οι μετοχές της ΠΑΕ προσφέρονται χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα σε επενδυτή που θα μπορεί να εγγυηθεί τη βιωσιμότητα και τη συνέχεια της ομάδας, παρέχοντας τις απαραίτητες εξασφαλίσεις. Για τον λόγο αυτό, η πλευρά Νταβέλη καλεί τον επιχειρηματία να προσκομίσει εγγυητική επιστολή τραπέζης ύψους 3 εκατ. ευρώ, ως απόδειξη της οικονομικής του δυνατότητας να στηρίξει την ΑΕΛ.

«Τότε και μόνο τότε θα είμαστε στη διάθεσή του για να συνεχίσουμε οποιαδήποτε συζήτηση με τη σοβαρότητα που απαιτούν οι περιστάσεις», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, η διοίκηση αφήνει αιχμές και για τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώθηκε το ενδιαφέρον, υποστηρίζοντας ότι η δημόσια προβολή μέσω των ΜΜΕ προηγήθηκε της επίσημης επικοινωνίας με τους ιδιοκτήτες της ΠΑΕ.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την ΑΕΛ, λίγες μόλις ημέρες μετά τις έντονες αντιδράσεις των φιλάθλων και τα γεγονότα που ακολούθησαν το συλλαλητήριο της περασμένης εβδομάδας. Πλέον, όλα τα βλέμματα στρέφονται στην απάντηση που θα δώσει ο Ζήσης Στυλιανός, καθώς από αυτή θα κριθεί εάν η υπόθεση θα προχωρήσει σε ουσιαστική διαπραγμάτευση ή θα προστεθεί στη λίστα των ενδιαφερομένων που εμφανίστηκαν χωρίς να φτάσουν ποτέ στην τελική ευθεία.

Σε κάθε περίπτωση, η αντίστροφη μέτρηση για το ιδιοκτησιακό μέλλον της ΑΕΛ συνεχίζεται, με τον χρόνο να πιέζει ασφυκτικά και τους φιλάθλους να αναμένουν εξελίξεις που θα δώσουν οριστικές απαντήσεις για την επόμενη ημέρα του συλλόγου.

kosmoslarissa.gr