Επιχείρηση απομάκρυνσης παράνομων ομπρελών στις παραλίες Σκοτίνας και Νέου Παντελεήμονα

Σε εκτεταμένη επιχείρηση απομάκρυνσης παράνομα τοποθετημένων ομπρελών και σταθερών βάσεών τους στις παραλίες της Σκοτίνας και του Νέου Παντελεήμονα προχώρησε ο Δήμος Δίου-Ολύμπου, με στόχο τη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στον αιγιαλό και την προστασία της ασφάλειας των λουομένων.

Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου, με τη συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο των τακτικών ελέγχων που διενεργούνται κατά μήκος της παραλιακής ζώνης. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων απομακρύνθηκαν ομπρέλες, καθώς και σιδερένιες και τσιμεντένιες βάσεις που είχαν τοποθετηθεί αυθαίρετα στον αιγιαλό.

Όπως επισημαίνει η Κτηματική Υπηρεσία, κάθε μορφή αυθαίρετης κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου της παραλίας, είτε από επαγγελματίες είτε από ιδιώτες, είναι παράνομη και συνεπάγεται την απομάκρυνση των σχετικών κατασκευών από την κοινόχρηστη ζώνη του αιγιαλού.

Παράλληλα, ο Δήμος Δίου-Ολύμπου καλεί δημότες, επισκέπτες και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στις παραλίες της περιοχής να μην προχωρούν στην αυθαίρετη τοποθέτηση ομπρελών ή άλλων σταθερών κατασκευών, υπενθυμίζοντας ότι η προστασία του δημόσιου χώρου και η ασφαλής χρήση των ακτών αποτελεί ευθύνη όλων.

kosmoslarissa.gr