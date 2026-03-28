Επιχειρώ και Αναπτύσσομαι Έξυπνα: Δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλία

Τελευταίες ημέρες αιτήσεων για τις δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ – Πρόγραμμα Θεσσαλία 2021–2027, για νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις και για υφιστάμενες.

Πρόκειται για τις δράσεις:

«Επιχειρώ έξυπνα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» που απευθύνεται σε νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις

«Αναπτύσσομαι έξυπνα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας», που απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις

Τα επενδυτικά σχέδια και για τις δύο δράσεις μπορεί να κυμαίνονται από €50.000 έως €425.000, με το ποσοστό επιχορήγησης να ανέρχεται στο 70% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ενώ η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί έως την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 (ώρα 15:00).

Οι δράσεις έχουν ως στόχο την υποστήριξη επενδυτικών σχεδίων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, με έμφαση στην καινοτομία, την ψηφιακή μετάβαση και την πράσινη ανάπτυξη.

Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες