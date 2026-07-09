Εποχή Στυλιανού στην ΑΕΛ – Πρέπει να τρέξουμε, χάθηκε πολύτιμος χρόνος, τόνισε ο νέος ιδιοκτήτης στην πρώτη του συνέντευξη

Σε πανηγυρικό κλίμα σηματοδοτήθηκε σήμερα η αλλαγή σελίδας στα διοικητικά της ΑΕΛ, με την επίσημη παρουσίαση της νέας εποχής για την ΠΑΕ, παρουσία του νέου ιδιοκτήτη Ζήση Στυλιανού και του απερχόμενου προέδρου Αχιλλέα Νταβέλη.

Η κοινή συνέντευξη Τύπου, που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Λάρισας, επισφράγισε τη μεταβίβαση της διοικητικής σκυτάλης, με τον Λαρισαίο εφοπλιστή Ζήση Στυλιανό να αναλαμβάνει την ευθύνη να οδηγήσει την ιστορική ομάδα σε μια νέα πορεία.

Παρά το πανηγυρικό κλίμα της ημέρας, ο νέος πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΛ επέλεξε από την πρώτη στιγμή να χαμηλώσει τους τόνους, παρουσιάζοντας με ρεαλισμό την κατάσταση που παραλαμβάνει. Όπως ανέφερε, η νέα διοίκηση καλείται να διαχειριστεί μια ιστορική ομάδα με σημαντικές οικονομικές εκκρεμότητες, χωρίς ολοκληρωμένο αγωνιστικό σχεδιασμό και με τον χρόνο να αποτελεί τον μεγαλύτερο αντίπαλο της νέας προσπάθειας.

Ο κ. Στυλιανός υπογράμμισε ότι η ΑΕΛ ξεκινά ουσιαστικά από την αρχή σε αγωνιστικό επίπεδο, καθώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει έτοιμος κορμός ποδοσφαιριστών με συμβόλαια, προπονητικό επιτελείο ή οργανωμένο πλάνο για τη νέα σεζόν, ενώ ο πρόσφατος υποβιβασμός έχει αφήσει το αποτύπωμά του στην ψυχολογία της ομάδας.

Το πρώτο στοίχημα της νέας διοίκησης είναι η ταχύτατη ανασύνταξη του ποδοσφαιρικού τμήματος. Με τους συνεργάτες του ο νέος ιδιοκτήτης θα επιχειρήσει να καλύψει τον χαμένο χρόνο, να δημιουργήσει από μηδενική βάση το αγωνιστικό πλάνο και να θέσει τις βάσεις για την επιστροφή της ΑΕΛ στη θέση που, όπως τόνισε, της ανήκει στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Παράλληλα, έθεσε ως βασικές αρχές της νέας διοίκησης τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και τη συνέπεια απέναντι στον κόσμο της ομάδας. «Αναλαμβάνουμε έναν αγώνα δρόμου», ήταν το μήνυμα που εξέπεμψε, δεσμευόμενος πως όταν έρθει η στιγμή να παραδώσει τη διοίκηση σε επόμενη γενιά, στόχος του είναι να αφήσει πίσω του μια ομάδα οικονομικά ισχυρή και αγωνιστικά υγιή.

Στη συνέντευξη Τύπου παρέστησαν μέλη της απερχόμενης διοίκησης των αδελφών Νταβέλη, οι οποίοι παρέδωσαν τη σκυτάλη της ΠΑΕ, καθώς και ο νέος πρόεδρος Ζήσης Στυλιανός, σε μια εκδήλωση που σηματοδότησε και επίσημα το πέρασμα της ΑΕΛ σε μια νέα διοικητική εποχή.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς η νέα διοίκηση καλείται να κινηθεί με ταχύτητα για τη στελέχωση του ποδοσφαιρικού τμήματος, τη συγκρότηση ρόστερ και την επαναφορά της εμπιστοσύνης του κόσμου προς την ομάδα.

kosmoslarissa.gr (fοτο, thessaliatv.gr)