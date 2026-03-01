Επτά άτομα στο εδώλιο για τον θάνατο του γιατρού Στέλιου Κούτσια στην Κλινική Πατσίδη

Πέντε χρόνια μετά τον τραγικό θάνατο του 56χρονου Θεσσαλού γιατρού Στέλιου Κούτσια στην Κλινική Πατσίδη στη Λάρισα, διεξάγεται αύριο, Δευτέρα, στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η δίκη για τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος.

Ο Κούτσιας, διευθυντής κλινικής και αναπληρωτής καθηγητής Αγγειοχειρουργικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, έχασε τη ζωή του στις 9 Απριλίου 2021, μέσα στην Κλινική Πατσίδη, με την οποία συνεργαζόταν ως χειρουργός.

Την ημέρα εκείνη, ένα αναβατόριο –χωρίς άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τη δικογραφία– το οποίο συνέδεε το υπόγειο (χώρος χειρουργείων) με τους ανώτερους ορόφους του κτιρίου, παρέσυρε τον γνωστό καθηγητή, κόβοντας το νήμα της ζωής του.

Για την υπόθεση αυτή, σύμφωνα με πληροφορίες του kosmoslarissa.gr, θα καθίσουν στο εδώλιο επτά άτομα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κλινικής, Ευτύχιο Πατσίδη, τον τεχνικό ασφαλείας, τον συντηρητή ανελκυστήρων, τρία μέλη της γνωμοδοτικής επιτροπής για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, καθώς και έναν υπάλληλο της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Για την υπόθεση έχουν κληθεί να καταθέσουν και αρκετοί μάρτυρες.

Ο Στέλιος Κούτσιας γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Τρίκαλα. Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Αποτέλεσε τον πρώτο επιμελητή Ειδικό Αγγειοχειρουργό της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Από τον Ιούνιο του 2018 ήταν αναπληρωτής καθηγητής Αγγειοχειρουργικής στην Ιατρική Σχολή Ιωαννίνων και υπεύθυνος του Αγγειοχειρουργικού Τμήματος της Πανεπιστημιακής Χειρουργικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Κώστας Τόλης

kosmoslarissa.gr