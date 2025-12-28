Επτά εκατομμύρια ιδιοκτήτες θα κληθούν να ταυτοποιήσουν τα ακίνητά τους με το μητρώο της ΑΑΔΕ

Εντός του Ιανουαρίου θα εκδοθούν οι υπουργικές αποφάσεις για να «τρέξει» η μεγαλύτερη απογραφή και καταγραφή ακινήτων στην ιστορία του ελληνικού κράτους, στην οποία θα κληθούν να συμμετάσχουν επτά εκατομμύρια ιδιοκτήτες. Η ΑΑΔΕ θα ζητήσει να δηλώσουν τη χρήση των ακινήτων που έχουν στην κατοχή τους, καθώς και να συσχετίσουν τα ακίνητα που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο της εφορίας με αυτά που έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο, ούτως ώστε τα στοιχεία στις δύο βάσεις δεδομένων να είναι ίδια. Η ηλεκτρονική απογραφή είναι προϋπόθεση για να δημιουργηθεί το Μητρώο Ιδιοκτησίας Ακινήτων.

Υπό το βάρος των αποκαλύψεων για εκτεταμένες παρανομίες που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία των Ελλήνων –από ενοικιάσεις διαμερισμάτων αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ με ενοίκια… 20 ευρώ τον μήνα, μέχρι εγγραφές και διαγραφές αγροκτημάτων στο Ε9 με στόχο την παράνομη είσπραξη επιδοτήσεων– το οικονομικό επιτελείο επισπεύδει τις διαδικασίες για την πρώτη ολοκληρωμένη απογραφή ακινήτων στην ιστορία της χώρας. Οι οριστικές αποφάσεις για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν, θα ληφθούν στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς καθώς, όπως επισημαίνουν αρμόδιες κυβερνητικές πηγές, για την ολοκλήρωση του έργου θα απαιτηθεί να εμπλακούν οι ιδιοκτήτες. Υπουργικές αποφάσεις που θα εκδοθούν αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά, θα καθορίζουν τις σχετικές λεπτομέρειες με στόχο η χώρα να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων η οποία δεν θα καταγράφει μόνο τα στοιχεία των ιδιοκτησιών αλλά και τον τρόπο χρήσης τους. Τα προβλήματα από την έλλειψη αυτού του μητρώου αναδείχθηκαν με τον πλέον σαφή τρόπο όλο αυτό το διάστημα. Αρκεί να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ρίξει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ως επιδοτήσεις στην αγορά για να αυξήσει την προσφορά ακινήτων μέσα από το άνοιγμα «κλειστών» διαμερισμάτων, ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει καμία απολύτως αξιόπιστη καταγραφή ούτε του αριθμού αυτών των κλειστών ακινήτων ούτε φυσικά του τόπου όπου βρίσκονται.

Ο νόμος που ανοίγει τον δρόμο για την απογραφή –και αναλυτική καταγραφή– της ακίνητης περιουσίας έχει ήδη ψηφιστεί και αυτό που εκκρεμεί είναι η έκδοση των εφαρμοστικών υπουργικών αποφάσεων, κάτι που το υπουργείο Οικονομικών αλλά και η εμπλεκόμενη ΑΑΔΕ θέλουν να «τρέξουν» μέσα στον Ιανουάριο. Αυτές οι υπουργικές αποφάσεις θα καθορίζουν και το περιεχόμενο των στοιχείων που θα καλούνται να δώσουν οι ιδιοκτήτες. Οπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, το ζητούμενο είναι η διαδικασία να είναι απλοποιημένη και να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα καθώς μιλάμε για περισσότερα από επτά εκατομμύρια ιδιοκτήτες –ΕΝΦΙΑ πληρώνουν 7,1 εκατ. φυσικά πρόσωπα και 83.000 επιχειρήσεις– με περίπου 20 εκατ. δικαιώματα ιδιοκτησιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τους ιδιοκτήτες, η ΑΑΔΕ προσανατολίζεται να ζητήσει δύο βασικές εργασίες:

Να δηλώσουν τη χρήση των ακινήτων που φέρονται να έχουν στην κατοχή τους. Δηλαδή να ενημερώσουν τις φορολογικές αρχές αν το ακίνητό τους ιδιοκατοικείται, αν χρησιμοποιείται για την κάλυψη ιδίων αναγκών (π.χ. εξοχικό, δευτερεύουσα κατοικία), αν είναι κλειστό ή αν ενοικιάζεται. Σήμερα, αυτή η πληροφορία δεν είναι εύκολο να ανακτηθεί από τις φορολογικές δηλώσεις με αποτέλεσμα να ανθεί η φοροδιαφυγή: δηλωμένα ως κλειστά ακίνητα ενοικιάζονται και για να εντοπιστούν απαιτείται να γίνει διασταύρωση με την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος (σ.σ. η συγκεκριμένη πληροφορία φτάνει στις φορολογικές αρχές από τον ΔΕΔΔΗΕ), ενώ δήθεν ιδιοκατοικούμενα ακίνητα επίσης χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση εισοδήματος από μίσθωση χωρίς να έχει καν υποβληθεί μισθωτήριο συμβόλαιο. Να προχωρήσουν σε διαδικασία συσχετισμού των ακινήτων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο της εφορίας με τα αντίστοιχα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο. Στις τάξεις των ιδιοκτητών, των συμβολαιογράφων αλλά και των δικηγόρων που ασχολούνται με τα της ακίνητης περιουσίας είναι κοινό μυστικό ότι το ίδιο ακίνητο μπορεί να εμφανίζει άλλη επιφάνεια στο Ε9 (σ.σ.: π.χ. γιατί τακτοποιήθηκαν κάποιοι ημιυπαίθριοι χώροι και δηλώθηκαν για να καταβάλλεται ο ΕΝΦΙΑ που αναλογεί) και άλλη στο Κτηματολόγιο πολύ απλά διότι ο ιδιοκτήτης δεν φρόντισε να ενημερώσει και τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Η διαδικασία της συσχέτισης θα γίνει με τη «συνταγή» που ακολουθήθηκε και για τα ασφαλισμένα ακίνητα. Δηλαδή ο ιδιοκτήτης θα βλέπει ποια πληροφορία έρχεται από το Κτηματολόγιο και θα την συσχετίζει με αυτήν του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου, δηλαδή του Ε9.

Οι ανακοινώσεις για την έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής απογραφής ώστε να πάρει σάρκα και οστά το περίφημο «ΜΙΔΑ» (Μητρώο Ιδιοκτησίας Ακινήτων) αναμένονται μέσα στον Ιανουάριο, ενώ στο υπουργείο Οικονομικών προσανατολίζονται να δώσουν τρεις μήνες περιθώριο στους πολίτες ώστε να ανταποκριθούν στο «προσκλητήριο». Η ολοκλήρωση του εγχειρήματος θεωρείται μείζονος σημασίας καθώς θα δοθούν ελεγκτικές δυνατότητες στις φορολογικές αρχές που σήμερα μπορούν να υλοποιηθούν ή με μεγάλη καθυστέρηση ή καθόλου. Αυτομάτως με την ολοκλήρωση του ΜΙΔΑ, η ΑΑΔΕ θα μπορεί: