Επτά προφυλακίσεις μελών της “μαφίας του χαλκού” που ξήλωναν μετασχηματιστές στον Θεσσαλικό κάμπο

Στη φυλακή οδηγήθηκαν επτά συνολικά άτομα που εμπλέκονται σε κλοπές χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ στο Θεσσαλικό κάμπο μετά την απολογία τους στον ανακριτή.

Η αστυνομία ως γνωστόν είχε προχωρήσει σε 25 συλλήψεις καθώς και στην ταυτοποίηση τεσσάρων ακόμη ατόμων, εκ των οποίων ο ένας παρουσιάστηκε ενώπιον των αρχών. Οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή κατά περίπτωση περιοριστικών όρων.

Οι εμπλεκόμενοι από τον Δεκέμβριο του 2024 μέχρι και την ημέρα της σύλληψης τους, είχαν διαπράξει συνολικά 332 κλοπές χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας, ενώ στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, από τον Απρίλιο του 2025 συμμετείχαν σε συνολικά 229 κλοπές χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ.

Οι κλοπές χαλκού από τους μετασχηματιστές έγιναν σε αγροτικές περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας και Λάρισας, ενώ στη συνέχεια, οι εμπλεκόμενοι διέθεταν τον χαλκό σε επιχείρηση επεξεργασίας και ανακύκλωσης μετάλλων (SCRAP) στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος.

Η Αστυνομία είχε κατασχέσει χρηματικό ποσό 16.530 ευρώ, 14 οχήματα (Ι.Χ.Φ., Ι.Χ.Ε. και Δ.Χ.Φ.), 29 κινητά τηλέφωνα, ένακυνηγετικό όπλο, 19 φυσίγγια και διάφορα αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν για την εγκληματική τους δραστηριότητα (ιμάντες, ξύλινα και μεταλλικά κοντάρια, μεταλλικός κόφτηςκαι βαριοπούλα).

Ιωάννης Γιάτσιος (ertnews.gr)