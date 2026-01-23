Εργασίες αποκατάστασης από την Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου – Αποχώρησαν οι αγρότες

Επαναλειτουργεί σήμερα Παρασκευή, από τις 6 το απόγευμα, το μέχρι πρότινος αποκλεισμένο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου στη Νίκαια Λάρισας, μετά τη λήξη των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Ήδη συνεργεία της διαχειρίστριας εταιρείας εργάζονται για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, που παρέμεινε κλειστό από τις 30 Νοεμβρίου.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ/ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

«Δεν παραδίδουμε απλώς τον αυτοκινητόδρομο στην κυκλοφορία. Καθαρίζουμε, ελέγχουμε, αποκαθιστούμε κάθε φθορά και φροντίζουμε να είναι έτοιμος να σας υποδεχτεί με ασφάλεια», αναφέρει η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου.

