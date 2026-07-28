Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Παναγούλη – Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας απόγευμα-ξημερώματα από Πέμπτη και για επτά μέρες

Σε εργασίες πλήρους ασφαλτόστρωσης της οδού Παναγούλη προχωρά η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, από μεθαύριο, Πέμπτη. Για τον λόγο αυτόν τίθενται σε ισχύ ρυθμίσεις, με προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων από τις 6 το απόγευμα ως τις 6 τα ξημερώματα, από τις 30 Ιουλίου ως και τις 6 Αυγούστου.

Στο πλαίσιο των εργασιών θα γίνει πλήρης απόξεση και εκ νέου ασφαλτόστρωση της οδού Παναγούλη, στο τμήμα από την Ιουστινιανού μέχρι την Κύπρου. Για τον λόγο αυτόν, καλούνται οι πολίτες να αποφεύγουν τη χρήση της συγκεκριμένης οδού, όπως και τη στάθμευση, κατά τις απογευματινές, βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες, για το διάστημα που θα διαρκέσουν οι εργασίες (για επτά ημέρες περίπου, από την ερχόμενη ως την επόμενη Πέμπτη).

Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, πρόκειται για μία ακόμη παρέμβαση με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, το οποίο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα αντίστοιχων παρεμβάσεων σε Νέα Πολιτεία, Νεάπολη, Φιλιππούπολη, Άγιο Θωμά, με ανακατασκευές και ασφαλτοστρώσεις κομβικών αρτηριών (Θεοπόμπου, Ιωαννίνων, Λατταμύα, Θεοφράστου, Παιωνίου, Καραολή και Δημητρίου, Κοζάνης, ΕΚ Γιάννουλης), που εξυπηρετούν ένα σύνολο μεγάλων και πυκνοκατοικημένων συνοικιών της πόλης.

Πρόσφατα, ολοκληρώθηκε αντίστοιχη, κομβικής σημασίας παρέμβαση στην οδό Μαρτάλη, με εργασίες διαπλάτυνσης και ανακατασκευής της οδού και πλήρη ασφαλτόστρωση, ενώ και στην οδό Κλεάνθους πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανακατασκευής της οδού, δημιουργία κρασπέδων, πεζοδρομίων δεξιά και αριστερά της οδού, καθώς και ασφαλτόστρωση.

Να σημειωθεί ότι τα έργα αυτά υλοποιούνται με ιδίους πόρους του Δήμου Λαρισαίων και εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό και προγραμματισμό για το 2026, που αφορά σε έργα στο κέντρο, αλλά και τις συνοικίες.