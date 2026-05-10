Ερωτήματα για τη διαδικασία στα “voucher των 750 ευρώ” – Κάποια προγράμματα εγκρίθηκαν πριν ανοίξει η πλατφόρμα της ΔΥΠΑ

Με σαφείς ενδείξεις αδιαφάνειας και παραβίασης των αρχών του υγιούς ανταγωνισμού – σύμφωνα με την εφημερίδα “Το Βήμα” – πραγματοποιείται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) το μεγάλο πρόγραμμα κατάρτισης 115.000 εργαζομένων και ανέργων, γνωστό και ως «voucher των 750 ευρώ».

Η ΔΥΠΑ, που εκτελεί το πρόγραμμα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, έστειλε τρισέλιδη επιστολή προς την εφημερίδα με απαντήσεις για τα θέματα που επισημάνθηκαν στο ρεπορτάζ της στήλης «Βηματοδότης» στο φύλλο της Κυριακής 5 Απριλίου. Ολόκληρη η επιστολή δημοσιεύθηκε λόγω έκτασης στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας tovima.gr. Ωστόσο, επειδή το θέμα είναι σοβαρό, υπενθυμίζουμε τι συνέβη με τον συγκεκριμένο διαγωνισμό κατάρτισης με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης.



Αποκλεισμός παρόχων

Πριν από μερικές εβδομάδες η ΔΥΠΑ αποφάσισε να υλοποιήσει το δεύτερο τμήμα ενός μεγάλου επιδοτούμενου προγράμματος κατάρτισης για εργαζομένους και ανέργους «σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινου και οικονομικού εγγραματισμού». Στο σχετικό Μητρώο εντάχθηκαν 220 πάροχοι, δηλαδή Κέντρα Κατάρτισης. Η διαδικασία ακολουθήθηκε χωρίς προβλήματα σε ό,τι αφορά τους ωφελουμένους, κατέθεσαν αίτηση συμμετοχής περίπου 200.000 άνθρωποι, αξιολογήθηκαν και καταρτίστηκαν οι πίνακες με τους τελικούς δικαιούχους. Δεν συνέβη όμως το ίδιο με την επιλογή των παρόχων, δηλαδή των ΚΕΚ. Εκεί, ακολουθήθηκαν πρωτόγνωρες και αδιαφανείς διαδικασίες, αφού ο αποκλεισμός δεκάδων παρόχων με την αιτιολογία ύπαρξης προβλημάτων στα προγράμματα που υπέβαλαν προκάλεσε αντιδράσεις για άνιση μεταχείριση. Οι πάροχοι αυτοί υπέβαλαν νέα προγράμματα δύο μέρες αργότερα, αλλά πλέον δεν υπήρχαν υποψήφιοι προς κατάρτιση για να τους επιλέξουν. Στην επιστολή της η ΔΥΠΑ υποστηρίζει ότι από τον Φεβρουάριο του 2024 οι δημόσιες προσκλήσεις εφαρμόζονται με αντικειμενικό κριτήριο χρονολογικής προτεραιότητας, όπως προκύπτει από τη σειρά υποβολής στο σύστημα. Στα έγγραφα που παρουσιάζει «Το Βήμα» φαίνεται ότι ενώ η ΔΥΠΑ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παρόχους ότι τη Δευτέρα, 16 Μαρτίου και ώρα 15.00, ξεκινά η υποβολή προγραμμάτων κατάρτισης από τους εγκεκριμένους παρόχους, στον πίνακα που ανάρτησε φαίνεται πως οι πρώτοι πάροχοι που εγκρίθηκαν είχαν υποβάλει τα προγράμματά τους από τις 13.20, περίπου δύο ώρες πριν.



Είχαν πληροφόρηση;

Μέχρι τις 15.00, που ξεκινούσε επισήμως η υποβολή προγραμμάτων, είχαν εγκριθεί προγράμματα 24 παρόχων. Προκύπτουν συνεπώς τα εξής ερωτήματα: l Είχαν κάποια ειδική πληροφόρηση οι συγκεκριμένοι πάροχοι έναντι των υπολοίπων; l H έγκρισή τους εκτός χρονικού περιορισμού, που η ίδια η ΔΥΠΑ ανακοίνωσε, συνιστά ή όχι παράνομη πράξη; Στους παρόχους που βρίσκονται σε αυτή τη λίστα υπάρχουν και κάποιοι από εκείνους που φέρονται να ελέγχονται για την υπόθεση των προγραμμάτων της ΓΣΕΕ, χωρίς όμως να τους έχει τεθεί κάποιος περιορισμός. Η πραγματικότητα έχει ως εξής: Στις 27 Μαρτίου ανακοινώθηκαν τα εγκεκριμένα προγράμματα και άνοιξε η πλατφόρμα για την επιλογή τους από τους καταρτιζόμενους, που κλήθηκαν την ίδια μέρα να διαλέξουν πάροχο. Για πρώτη φορά οι πάροχοι κλήθηκαν να υποβάλουν προγράμματα για ένα μόνο από τα τρία εκπαιδευτικά αντικείμενα, ενώ προηγουμένως δεν υπήρχε κανένας περιορισμός.



Τα sms σε ωφελουμένους

Οι καταρτιζόμενοι μπήκαν στην πλατφόρμα και μέχρι το βράδυ οι περίπου 80.000 από τους συνολικά 115.000 ενδιαφερομένους είχαν επιλέξει πρόγραμμα. Η ΔΥΠΑ γνώριζε μέσω της πλατφόρμας «Διόφαντος» ποια πεδία είχαν επιλέξει. Για παράδειγμα, οι ψηφιακές και οι πράσινες δεξιότητες ήταν οι πιο δημοφιλείς και οι θέσεις καλύφθηκαν αμέσως. Οι πάροχοι (ΚΕΚ) όμως που κλήθηκαν να υποβάλουν ξανά προγράμματα δεν ενημερώθηκαν για αυτή την εξέλιξη και προκλήθηκε τεράστια αναστάτωση, το θέμα έφτασε μέχρι το Μέγαρο Μαξίμου και τελικώς στις 21.00 ανεστάλη η λειτουργία της πλατφόρμας. Η εκδοχή της ΔΥΠΑ είναι πως αυτό έγινε «για λόγους ίσης μεταχείρισης, ώστε να μη θιγεί κανείς πάροχος που είχε επανυποβάλει πρόγραμμα προς αξιολόγηση». Αν ήθελε να δώσει την ευκαιρία στους «κομμένους» παρόχους να μπουν στο πρόγραμμα, θα τους είχε ενημερώσει ότι δεν υπήρχαν πολλές θέσεις στα δύο παραπάνω πεδία, ώστε να κατέθεταν προγράμματα για άλλο πεδίο, στο οποίο θα είχαν περισσότερες πιθανότητες. Η ΔΥΠΑ βγάζει προσκλήσεις χωρίς δυνατότητα ενστάσεων. Κάποιοι πάροχοι έστειλαν μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα ωφελουμένων για να τους επιλέξουν, πώς ήξεραν όμως αυτά τα προσωπικά δεδομένα;

kosmoslarissa.gr (Απο το ρεπορτάζ του Γιάννη Χρηστάκου στο Βήμα)