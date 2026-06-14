ΕΣΥ: Εκπνέουν οι αιτήσεις για 17 θέσεις γιατρών σε ΠΓΝΛ και ΓΝΛ – Ενισχύονται νευραλγικά τμήματα

Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 12:00 η ώρα, η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής, αναφορικά με την προκήρυξη που εξέδωσε το υπουργείο Υγείας η οποία αφορά την ενίσχυση του ΕΣΥ με 1.131 θέσεις ιατρικού προσωπικού.

Οι προσλήψεις αφορούν τις βαθμίδες Διευθυντή, Επιμελητή Α’ και Επιμελητή Β’, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ιατρικών ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων Αναισθησιολογία, Παθολογία, Καρδιολογία, Χειρουργική, Παιδιατρική, Ορθοπαιδική, Ακτινολογία και Πνευμονολογία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ενίσχυση νευραλγικών τμημάτων του συστήματος υγείας, όπως τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), αλλά και οι μονάδες ογκολογίας, αιματολογίας και παιδιατρικής φροντίδας.

Σε αρκετές από τις προκηρυσσόμενες θέσεις προβλέπονται ειδικά προσόντα και εξειδικευμένη εμπειρία, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε νοσοκομείου ή υγειονομικής δομής.

Στα δύο νοσοκομεία της Λάρισας προβλέπονται 17 συνολικά θέσεις (12 στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και 5 στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας esydoctors.moh.gov.gr.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από proson.gr)