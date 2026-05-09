ΕΣΥ: 17 νέες θέσεις γιατρών στα Νοσοκομεία της Λάρισας – Από τις 25 Μαΐου η υποβολή αιτήσεων

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ιατρικού προσωπικού των υγειονομικών δομών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας σε όλη τη χώρα, υπεγράφη χθες η απόφαση για την προκήρυξη 1.131 θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία, διαφόρων βαθμών και ειδικοτήτων για τις δημόσιες υγειονομικές δομές της χώρας.

Από αυτές οι 1.026 θέσεις έχουν προκηρυχθεί για τα νοσοκομεία του δημοσίου συστήματος υγείας, οι 63 θέσεις για τις δομές Ψυχικής Υγείας και οι 42 για φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε νησιά, για τις οποίες έχει προβλεφθεί το επιμίσθιο της δωρεάς του φιλανθρωπικού ιδρύματος «Stelios Philanthropic Foundation».

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 25/05/2025 ώρα 12.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 15/06/2025 ώρα 12.00 (μεσημέρι).

Σύμφωνα με την κατανομή στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας θα καλυφθούν 68 θέσεις συνολικά και άλλες 5 στο Περιφερειακό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ΠΕΔΥΨΥ).

Στα δύο νοσοκομεία της Λάρισας προβλέπονται 17 συνολικά θέσεις (12 στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και 5 στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας).

