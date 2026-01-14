Οι αγρότες ανακοίνωσαν ότι ετοιμάζεται συνάντηση των “σκληρών”μπλόκων με τον πρωθυπουργό

Κλείνει η συνάντηση αγροτών των μπλόκων με τον πρωθυπουργό. Το ανακοίνωσε πριν από λίγο στη σύσκεψη της Πανελλαδικής ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας.

Νωρίτερα έγινε γνωστή η ύπαρξη της πρότασης για συνάντηση των εκπροσώπων των αγροτών που βρίσκονται στα μπλόκα με την κυβέρνηση. Όπως ειπώθηκε από τα μέλη της Συντονιστικής, προέκυψε πρόταση πρόσκλησης σε διάλογο των γεωργών της Πανελλαδικής με τον πρωθυπουργό δίχως να έχει διευκρινιστεί ακόμη η ημερομηνία. Η πρόταση της κυβέρνησης κάνει λόγο για επιτροπή 25+5 παρατηρητών με την προϋπόθεση πάντως να είναι ανοιχτοί οι δρόμοι κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Η απάντηση που φέρεται να δίνουν οι αγρότες είναι “δεν θα κλιμακώσουμε, τα μπλόκα όμως δεν φεύγουν”. Η θέση μάλιστα που διατυπώνεται από το μπλόκο Ε-65 είναι “Ναι στον διάλογο, αλλά με κόσμο , δηλαδή τη διοργάνωση συλλαλητηρίου στην Αθήνα” και φυσικά χωρίς να διαλυθούν τα μπλόκα.

Η συνάντηση με τη δεύτερη επιτροπή

Παράλληλα η πρόσκληση περιλαμβάνει και δεύτερη συνάντηση με τους 10 κτηνοτρόφους -μελισσοκόμους και αλιείς τη Δευτέρα μαζί με το γκρουπ των “διαφοροποιημένων” που μετέβησαν χθες στο Μαξίμου.

Ωστόσο οι κτηνοτρόφοι – μελισσοκόμοι – αλιείς της πανελλαδικής επιτροπής φαίνεται ότι θέλουν ξεχωριστή συνάντηση και όχι με τους διαφοροποιημένους. Έτσι η πρόταση που φαίνεται να προκρίνεται είναι οι συναντήσεις της πανελλαδικής επιτροπής να γίνουν ή την ίδια ημέρα – η μία συνάντηση μετά την άλλη – ή η δεύτερη επιτροπή (κτηνοτρόφοι – μελισσοκόμοι – αλιείς) να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό την αμέσως επόμενη ημέρα.

thesspost.gr