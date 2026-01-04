Ευρείες αλλαγές στο δημοτικό σχήμα ετοιμάζει ο Μαμάκος

Ανασχηματισμό …χωρίς έλεος, λένε οι γνωρίζοντες, ετοιμάζει ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος τον οποίο μάλιστα αναμένεται να ανακοινώσει πολύ σύντομα.

Η αναδόμηση της διοικητικής μηχανής του Δήμου Λαρισαίων είναι η πρώτη μετά την εκλογή της νυν δημοτικής αρχής, και γίνεται με την συμπλήρωση διετίας.

Με βάση τον σχεδιασμό του δημάρχου θα ακολουθήσει ένας ακόμα ανασχηματισμός στην τετραετία, όπου για τον τελευταίο χρόνο της θητείας (είναι πενταετία) θα επιλεγούν οι άξιοι και αρεστοί που θα οδηγήσουν την παράταξη στις εκλογές του 2028.

Ποιοι θα φύγουν και ποιοι θα έρθουν μη μας ρωτάτε, δεν τσιμπάμε σε προγνωστικά. Άλλωστε είπαμε, πολύ σύντομα θα τους ανακοινώσει ο δήμαρχος …

Κ.Τ. Εφ. ΚΟΣΜΟΣ (kosmoslarissa.gr)