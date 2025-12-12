Εφετείο Λάρισας: Βαριές καμπάνες σε 9 άτομα για το κύκλωμα με διπλώματα μαϊμού στα Τρίκαλα

Ποινές κάθειρξης αλλά και φυλάκισης επέβαλε χθες το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας σε συνολικά εννέα κατηγορούμενους που κρίθηκαν ένοχοι με αφορμή τις στημένες εξετάσεις προκειμένου, στην πλειοψηφία τους, επαγγελματίες οδηγού να λάβουν – μεταξύ άλλων – πιστοποιητικά επάρκειας οδικού μεταφορέα.

Στους δύο πρώην διευθυντές της Διεύθυνσης Μεταφορών Τρικάλων και Καρδίτσας, όπως και στους δύο ιδιοκτήτες Σχολών Οδήγησης στα Τρίκαλα, επιβλήθηκαν ποινές κάθειρξης (5 ετών και αρκετών μηνών), καθώς μεταξύ άλλων κρίθηκαν για δωροληψία, ενώ στους υπόλοιπους πέντε κατηγορούμενους και υπαλλήλους της Διεύθυνσης Μεταφορών Τρικάλων επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης 6-7 ετών (και αρκετών μηνών), αφού κρίθηκαν ένοχοι για ψευδή βεβαίωση (για όλους η έφεση με αναστέλλουσα δύναμη).

Οι κατηγορούμενοι σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα “οργάνωσαν εξετάσεις για απόκτηση πιστοποιητικού επάρκειας οδικού μεταφορέα” στις οποίες συμμετείχαν αρκετοί υποψήφιοι “οι οποίοι εξετάστηκαν με παράτυπη διαδικασία, καθόσον από την προηγούμενη ημέρα οι κατηγορούμενοι είχαν εκτυπώσει τα ερωτηματολόγια και τα είχαν παραδώσει στον ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, ο οποίος με τη σειρά του κάλεσε στη σχολή του τους υποψήφιους και τους γνωστοποίησε τις ερωτήσεις, για να γράψουν τις ορθές απαντήσεις”.

Στη συνέχεια παρέδωσε τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια στους υπαλλήλους πριν από τις εξετάσεις.

Γ.Δ. trikalenimerosi.gr (Με πληροφορίες από Β. Κακάρα, Ελευθερία)