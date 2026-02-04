Εφετείο Λάρισας: Βαρύς ο πέλεκυς για πρώην εφοριακό – “Καμπάνα” για υπεξαίρεση 320.000 ευρώ

Bαρύς έπεσε ο πέλεκυς της Δικαιοσύνης για έναν 70χρονο πρώην εφοριακό ο οποίος κρίθηκε ένοχος για υπεξαίρεση κατ’ εξακολούθηση κατά του Ελληνικού Δημοσίου, ποσού που υπερβαίνει τις 320.000 ευρώ.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας τον έκρινε ένοχο επιβάλλοντας στον πρώην υπάλληλο της ΔΟΥ Βόλου ποινή κάθειρξης 10 ετών (με αναστέλλουσα δύναμη), καθώς και χρηματική ποινή ύψους 50.000 ευρώ.

Ο πρώην εφοριακός τέθηκε σε αργία με την αποκάλυψη της υπόθεσης, σύμφωνα με την οποία ως διαχειριστής υλικού στη ΔΟΥ Βόλου φέρεται πως έκανε παραγγελίες διαφόρων παραβόλων και “μεγαρόσημων” (σ.σ. ένσημα του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων), τα οποία δεν περνούσε στο σύστημα καταγραφής.

Στη συνέχεια τα διέθετε σε φορείς (Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου κλπ) με αποτέλεσμα να εισπράττει ο ίδιος χρήματα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, που παρέστη χθες στην ακροαματική διαδικασία.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από Β. Κακάρα, Ελευθερία)