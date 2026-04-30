Εφετείο Λάρισας: Αναβλήθηκε για τις 2 Νοεμβρίου η δίκη για τον “Ιανό” λόγω κωλύματος δικηγόρου

Για δεύτερη φορά αναβλήθηκε σήμερα, από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, η δίκη για τον “Ιανό” που έπληξε τη Θεσσαλία, πριν από 6 χρόνια, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι και να προκληθούν σοβαρές ζημιές σε δίκτυα και υποδομές, κυρίως στην περιοχή της Καρδίτσας.

Για το αδίκημα της πλημμύρας παραπέμπονται τέσσερις πρώην αιρετοί και υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Πρόκειται για τον πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον πρώην αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Καρδίτσας, τον τότε προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και τον τότε προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καρδίτσας, οι οποίοι τον Οκτώβριο του 2024 ομόφωνα είχαν κριθεί ένοχοι από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας, που τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 15 μηνών με τριετή αναστολή.

Η δίκη αναβλήθηκε, για τις 2 Νοεμβρίου, λόγω κωλύματος δικηγόρου.

