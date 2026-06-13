Εφετείο Λάρισας: Eβαζε χέρι επί 15 χρόνια σε καταθέσεις συγγενών – Κάθειρξη 10 ετών σε πρώην ταμία τράπεζας στην Καρδίτσα

Κάθειρξη 10 ετών επέβαλε χθες το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας σε μια πρώην ταμία τραπεζικού υποκαταστήματος της Καρδίτσας, καθώς κρίθηκε ένοχη γιατί φέρεται πως επί σειρά ετών “έβαζε χέρι” σε τραπεζικούς λογαριασμούς συγγενικών της προσώπων.

Η πρώην ταμίας κρίθηκε ένοχη για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της πλαστογραφίας και της απάτης κατ΄εξακολούθηση, αποσπώντας περισσότερα από 435.000 ευρώ (σ.σ. σύμφωνα με το Βούλευμα) από τραπεζικούς λογαριασμούς συγγενικών της προσώπων, με αποτέλεσμα να της επιβληθεί συνολική ποινή κάθειρξης 10 ετών και καθώς η έφεση είχε αναστέλλουσα δύναμη, αφέθηκε ελεύθερη, με τους περιοριστικούς όρους της καταβολής εγγύησης 5.000 ευρώ και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Η κατηγορούμενη στην απολογία της αρνήθηκε τις κατηγορίες, σημειώνοντας πως οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών τελούσαν εν γνώση των παθόντων, με την εισαγγελέα της έδρας, ωστόσο, μετά και τις καταθέσεις των μαρτύρων, να προτείνει την ενοχή της.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από Β. Κακάρα, Ελευθερία)