Ε65: Εμφανίστηκε στους πλοηγούς των κινητών το νέο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί

Σχεδόν δέκα ημέρες μετά τα εγκαίνια του νέου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Ε65, από το απόγευμα του Σαββάτου η νέα χάραξη του δρόμου άρχισε να εμφανίζεται στους περισσότερους πλοηγούς κινητών τηλεφώνων, επιτρέποντας στους οδηγούς να επιλέγουν τη διαδρομή μέσω του νέου αυτοκινητοδρόμου.

Η ενημέρωση των χαρτών πραγματοποιείται σταδιακά και στις περισσότερες συσκευές Android ο δρόμος είναι ήδη διαθέσιμος. Σε αρκετές όμως συσκευές iPhone (iOS) ενδέχεται να μην εμφανίζεται ακόμη. Σε αυτή την περίπτωση, οι χρήστες καλό είναι να προχωρήσουν σε ενημέρωση της εφαρμογής πλοήγησης μέσω του App Store, ώστε να εγκατασταθούν τα πιο πρόσφατα χαρτογραφικά δεδομένα.

Ο Ε65 αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους κάθετους οδικούς άξονες της χώρας, καθώς συνδέει τη Λαμία με την Εγνατία Οδό, μέσω Καρδίτσας, Τρικάλων και Γρεβενών, βελτιώνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις προς τη Θεσσαλία, την Ηπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, ενώ μειώνει αισθητά τους χρόνους ταξιδιού.

Παρότι ο αυτοκινητόδρομος βρίσκεται πλέον σε κυκλοφορία, ορισμένες υποστηρικτικές υποδομές δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Οι Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ), καθώς και αρκετοί οργανωμένοι χώροι στάθμευσης και τα σημεία με εγκαταστάσεις WC, αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία το επόμενο διάστημα.

Από την ημέρα λειτουργίας του νέου τμήματος έχει τεθεί σε ισχύ και ο νέος σταθμός διοδίων, με το αντίτιμο για τα επιβατικά οχήματα να ανέρχεται στα 4,50 ευρώ.

Οι οδηγοί που σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν τον νέο αυτοκινητόδρομο καλό είναι, πριν ξεκινήσουν το ταξίδι τους, να ελέγξουν ότι η εφαρμογή πλοήγησης που χρησιμοποιούν είναι ενημερωμένη, ώστε ο Ε65 να εμφανίζεται κανονικά στις διαθέσιμες διαδρομές.

Θοδωρής Σταμούλης, kosmoslarissa.gr