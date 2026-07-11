Ζήσης Στυλιανός: Από τα Εκπαιδευτήρια Ράπτου, στη Genoa Shipping και στο τιμόνι της φουρτουνιασμένης ΑΕΛ

Σε νέα διοικητική εποχή εισέρχεται η ΑΕΛ, με τον Ζήση Στυλιανό να αναλαμβάνει την ηγεσία της ΠΑΕ και να διαδέχεται τον Αχιλλέα Νταβέλη. Η αλλαγή ιδιοκτησίας παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου του νέου και του απερχόμενου προέδρου, ενώ η διαδικασία μεταβίβασης βρίσκεται στο τελικό στάδιο και αναμένεται να ολοκληρωθεί το προσεχές διάστημα.

Ο Ζήσης Στυλιανός αναλαμβάνει έναν ιστορικό σύλλογο σε μία απαιτητική αγωνιστική και οικονομική συγκυρία, μετά τον υποβιβασμό στη Super League 2. Στις πρώτες τοποθετήσεις του αναγνώρισε την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης του ρόστερ, αναδιοργάνωσης της ΠΑΕ και δημιουργίας ενός σύγχρονου μοντέλου λειτουργίας, με βασικές προτεραιότητες την οικονομική υγεία, τη σταθερότητα και την αγωνιστική ανταγωνιστικότητα.

Κατά την πρώτη ημέρα της παρουσίας του στη Λάρισα με τη νέα ιδιότητα, ο Ζήσης Στυλιανός συναντήθηκε και με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα. Οι δύο πλευρές εξέφρασαν την πρόθεση να διατηρήσουν ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας και να αναπτύξουν συνεργασία για ζητήματα που αφορούν στο μέλλον της ΑΕΛ.

Ποιος είναι ο Ζήσης Στυλιανός

Ο Ζήσης Στυλιανός είναι Λαρισαίος επιχειρηματίας με δραστηριότητα στη ναυτιλία και πολυετή παρουσία στον τομέα των αγοραπωλησιών πλοίων. Η επαγγελματική πορεία του συνδέεται με την Intermodal Shipbrokers και τη Genoa Shipping, ενώ η απόκτηση της ΠΑΕ ΑΕΛ σηματοδοτεί την είσοδό του στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Γεννήθηκε στον Καναδά από Λαρισαίους γονείς και, μετά την επιστροφή της οικογένειάς του στην Ελλάδα, ολοκλήρωσε τη σχολική του εκπαίδευση στη Λάρισα, στο σχολείο της κυρίας Ράπτου. Στη συνέχεια σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο ΤΕΙ Κοζάνης. Δεν προέρχεται από οικογένεια με ναυτική ή εφοπλιστική παράδοση και δημιούργησε σταδιακά τη δική του επιχειρηματική δραστηριότητα στον χώρο της ναυτιλίας.

Ο Στυλιανός πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Βρετανία, με αντικείμενο τη ναυτιλία και το διεθνές εμπόριο. Από τον Σεπτέμβριο του 2009 έως τον Φεβρουάριο του 2011 φοίτησε στο Liverpool John Moores University, όπου ολοκλήρωσε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις. Την περίοδο 2012-2013 απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στο Shipping, Trade and Finance από το Cass Business School του City, University of London, το οποίο μετονομάστηκε αργότερα σε Bayes Business School.

Παράλληλα, από τον Αύγουστο του 2011 έως τον Σεπτέμβριο του 2015 συμμετείχε στο πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης του Institute of Chartered Shipbrokers.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του εργάστηκε αρχικά σε ναυτιλιακή εταιρεία στο Λονδίνο και στη συνέχεια ως ναυτιλιακός χρηματιστής με ειδίκευση στα παράγωγα, αποκτώντας εμπειρία στη διαχείριση του κινδύνου που συνδέεται με τις διακυμάνσεις των ναύλων. Παρέμεινε στον συγκεκριμένο τομέα για τέσσερα χρόνια, προτού συνεχίσει την εξειδίκευσή του στο Cass Business School.

Το 2015 επέστρεψε στην Ελλάδα και εργάστηκε ως μεσίτης αγοραπωλησιών πλοίων. Όπως είχε εξηγήσει ο ίδιος, η συνήθης προμήθεια ενός μεσίτη αντιστοιχεί περίπου στο 1% της αξίας της συναλλαγής, ενώ ένα μέσο πλοίο κόστιζε εκείνη την περίοδο από 10 έως 15 εκατ. δολάρια.

Η Intermodal Shipbrokers και ηGenoa Shipping

Το 2017 ολοκλήρωσε μία σημαντική επαγγελματική συμφωνία και, σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει στην εφημερίδα «Ελευθερία» της Λάρισας, αξιοποίησε την αμοιβή του για να αποκτήσει το 50% της εταιρείας στην οποία εργαζόταν τότε. Αργότερα πούλησε τη συγκεκριμένη συμμετοχή.

Από τον Δεκέμβριο του 2019 ο Ζήσης Στυλιανός εργάζεται στην Intermodal Shipbrokers ως μεσίτης αγοραπωλησιών πλοίων. Ο τομέας Sale and Purchase της ναυλομεσιτείας αφορά στις συναλλαγές αγοράς και πώλησης πλοίων. Οι επαγγελματίες του κλάδου παρακολουθούν τις αξίες των πλοίων και τις συνθήκες της διεθνούς αγοράς, ενώ συμμετέχουν στην προετοιμασία και στη διαπραγμάτευση των συναλλαγών μεταξύ πωλητών και αγοραστών.

Η Intermodal δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στις αγοραπωλησίες πλοίων, στις ναυλώσεις, στις χρηματοδοτήσεις, στις αποτιμήσεις και στην παροχή εξειδικευμένων ναυτιλιακών υπηρεσιών.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα του Ζήση Στυλιανού συνδέεται με τη Genoa Shipping, ναυτιλιακή εταιρεία με γραφεία στη Βούλα. Η δραστηριότητά της επεκτάθηκε σταδιακά σε στόλο τεσσάρων φορτηγών πλοίων. Ο ίδιος είχε αναφέρει το 2024 ότι η εταιρεία απασχολούσε 12 εργαζομένους στα γραφεία, 72 ναυτικούς εν πλω και αντίστοιχο αριθμό ναυτικών εκτός ενεργού υπηρεσίας, οι οποίοι συμμετείχαν στην εναλλαγή των πληρωμάτων.

Από το «Λάρδος» στον στόλο των τεσσάρων πλοίων

Με την Genoa Shipping έχουν συνδεθεί τέσσερα φορτηγά πλοία, τα «Λάρδος», «Παναγία Γιαλούσα», «Serenity» και «Αγία Άννα».

Το πρώτο πλοίο αποκτήθηκε κατά την περίοδο της πανδημίας και έλαβε την ονομασία «Λάρδος», η οποία, σύμφωνα με παλαιότερη αφήγηση του ίδιου, συνδεόταν με προσωπικό τάμα στη Ρόδο. Ακολούθησε το 2021 το «Παναγία Γιαλούσα», ενώ το 2023 προστέθηκαν στον στόλο το «Serenity» και το μικρότερο «Αγία Άννα».

Τα πλοία έφεραν σημαία των Νήσων Μάρσαλ, ενώ τα πληρώματά τους προέρχονταν κυρίως από τις Φιλιππίνες.

Τα τρία μεγαλύτερα πλοία είχαν χωρητικότητα περίπου 30.000 τόνων το καθένα και χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ξηρού φορτίου, όπως σιτηρά, σίδηρος, αλουμίνιο, άνθρακας, αλάτι, λιπάσματα, ξυλεία και βωξίτης. Σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει ο ίδιος, η δραστηριότητά τους εκτεινόταν από τη Δυτική Αφρική και τις Ηνωμένες Πολιτείες έως την Ασία

Το μικρότερο, το «Αγία Άννα» δραστηριοποιούνταν αποκλειστικά στη μεταφορά ζάχαρης από την Αίγυπτο.

Η στήριξη νέων φοιτητών

Τον Απρίλιο ο Στυλιανός συμμετείχε στη δημιουργία ταμείου υποτροφιών για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Shipping, Trade and Finance της Bayes Business School, από το οποίο είχε αποφοιτήσει το 2013.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της σχολής, το αρχικό κεφάλαιο του ταμείου ανήλθε σε 30.000 λίρες. Από το συνολικό ποσό, ο Ζήσης Στυλιανός προσέφερε 10.000 λίρες, περίπου 11.500 ευρώ, ενώ ο Γιάννης Προκοπίου συνεισέφερε τις υπόλοιπες 20.000 λίρες.

Ο ίδιος ανέφερε ότι κατά την εισαγωγή του στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το 2012, είχε λάβει οικονομική ενίσχυση από τη σχολή και ότι η δική του συνεισφορά είχε στόχο να υποστηρίξει μελλοντικούς φοιτητές που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν αντίστοιχες οικονομικές δυσκολίες.

Ο έλεγχος της ΠΑΕ και το σχέδιο της επόμενης ημέρας

Η συμφωνία για την αλλαγή ιδιοκτησίας της ΑΕΛ ολοκληρώθηκε έπειτα από διαπραγματεύσεις περίπου 20 ημερών μεταξύ της οικογένειας Νταβέλη και του Ζήση Στυλιανού. Πριν λάβει την τελική απόφαση, ο νέος διοικητικός ηγέτης των «βυσσινί» και οι συνεργάτες του πραγματοποίησαν πλήρη οικονομικό, νομικό και φορολογικό έλεγχο της ΠΑΕ, εξετάζοντας τα δεδομένα και τις υποχρεώσεις του συλλόγου.

Η μεταβίβαση του πακέτου των μετοχών έχει ήδη αρχίσει και, σύμφωνα με τον απερχόμενο πρόεδρο Αχιλλέα Νταβέλη, απαιτείται ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την τυπική ολοκλήρωσή της. Η προηγούμενη διοίκηση δεσμεύτηκε ότι θα παρέχει στη νέα ιδιοκτησία τις απαραίτητες πληροφορίες και κάθε δυνατή υποστήριξη, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργική μετάβαση.

Ο Στυλιανός απέφυγε τις υποσχέσεις για άμεσες επιτυχίες και παρουσίασε με σαφήνεια την κατάσταση που παραλαμβάνει. Όπως ανέφερε, η ΑΕΛ αντιμετωπίζει σημαντικές οικονομικές, οργανωτικές και αγωνιστικές προκλήσεις μετά τον υποβιβασμό, ενώ έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος, το ρόστερ παραμένει ιδιαίτερα περιορισμένο και δεν υπάρχει ολοκληρωμένος αγωνιστικός σχεδιασμός.

Οι άμεσες προτεραιότητες αφορούν στη στελέχωση και στην ενίσχυση της ομάδας, στη δημιουργία σύγχρονου προπονητικού και ποδοσφαιρικού τμήματος, στην αναδιοργάνωση της ΠΑΕ και στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας της. Ο νέος ιδιοκτήτης έθεσε ως βασικές αρχές της διοίκησής του τη διαφάνεια, την αξιοκρατία, την οικονομική πειθαρχία και τη συνεχή ενημέρωση των φιλάθλων.

Παράλληλα, προσδιόρισε τον μακροπρόθεσμο στόχο της επένδυσής του: όταν ολοκληρωθεί η παρουσία του στην ΑΕΛ, επιθυμεί να παραδώσει έναν σύλλογο οικονομικά υγιέστερο, αγωνιστικά ισχυρότερο και οργανωτικά καλύτερο από αυτόν που αναλαμβάνει. Η νέα διοίκηση ενεργοποίησε παράλληλα την καμπάνια των εισιτηρίων διαρκείας, διατηρώντας τις ίδιες τιμές για τις ανανεώσεις των παλαιών κατόχων.

kosmoslarissa.gr (από το ρεπορτάζ του Νίκου Μποζιονέλου στο mononews.gr)